Десять правил ухода за зубами ребенка

Качественный уход за зубами необходим с самого детства, только при этом условии уже во взрослом возрасте человек сможет похвастаться красивой и, главное, здоровой улыбкой. Стоматологический гигиенист Татьяна Братская подсказала нам несколько правил ухода за зубами в самом нежном возрасте.

Начинаем уход с прорезывания первого зуба

С момента появления первого зуба следует начинать регулярный уход. Для этого наш эксперт рекомендует использовать специальную детскую щетку с мягкими щетинками или влажную марлевую салфетку.

Татьяна: «На современном рынке представлены специализированные салфетки с ксилитом, они подавляют рост патогенной микрофлоры. Протирайте зубы и десны малыша после каждого приема пищи, чтобы предотвратить накопление налета».

Используем правильную зубную пасту

Как поясняет гигиенист, в возрасте до 6 лет необходимо использовать зубную пасту с концентрацией фторидов до 1000 ppm. После шестилетнего возраста ребенка необходима зубная паста с концентрацией фтора 1500 ppm. Количество зубной пасты определяется возрастом: до двухлетнего возраста наносите на щетку количество пасты размером с рисовое зернышко. После двух лет можно наносить пасту размером с горошину.

Обучаем ребенка правильной технике чистки

С раннего возраста важно учить ребенка правильной технике чистки зубов. Важно. чтобы детский стоматолог или гигиенист научил вас верной методике. Далее вы дома и сами демонстрируйте ребенку движения щеткой, уделяя внимание каждому зубу. Проводите чистку вместе с ребенком, превращая ее в интересное и познавательное занятие. К тому же личный пример — важная часть выработки привычки.

Ограничиваем потребление сладостей и напитков с высоким содержанием сахара

Сахар — главный враг детских зубов. Ограничивайте потребление сладостей, соков, газированных напитков и прочих продуктов, содержащих сахар. Регулярное употребление этих продуктов повышает риск развития кариеса и других стоматологических проблем. В современном мире множество вкусных и полезных альтернатив, например леденцы с ксилитолом

Следим за режимом питания

Правильное питание — важная составляющая здоровья зубов. Обеспечьте ребенку сбалансированный рацион, богатый кальцием, фосфором и витаминами D и C, которые способствуют укреплению зубов. Регулярное потребление молочных продуктов, овощей и фруктов положительно сказывается на здоровье полости рта.

Посещаем стоматолога регулярно

Первый визит к стоматологу рекомендуется совершить при прорезывании первого зуба, но не позднее первого дня рождения ребенка. Регулярные осмотры (раз в 6 месяцев) помогут выявить возможные проблемы на ранней стадии и научить родителей правильному уходу за детскими зубами.

Вовремя исправляем прикус

Следите за развитием прикуса вашего ребенка. Если заметите какие-либо отклонения, обратитесь к ортодонту. Раннее выявление и коррекция прикуса помогут избежать сложных и длительных процедур в будущем и это касается не только непосредственно положения зубов. Прикус значительно влияет на дыхание, осанку и многое другое

Используем зубную нить

После того как у ребенка появятся несколько зубов, начинайте использовать зубную нить. Она поможет удалить остатки пищи и налет в труднодоступных местах, предотвращая развитие кариеса между зубами.

Татьяна: «Рекомендую использовать вощеную расширяющейся нить, поскольку она наименее травматична».

Делаем гигиену зубов увлекательной

Сделайте процесс ухода за зубами интересным и увлекательным для ребенка. Используйте яркие детские щетки, музыкальные таймеры и веселые игры, связанные с чисткой зубов. Это поможет сформировать у ребенка позитивное отношение к гигиене полости рта.

Профессиональная гигиена полости рта у гигиениста

Важно регулярно, а именно каждые 3—4−6 мес проводить процедуру профессиональной гигиены полости рта. Интервал между приемами индивидуален и зависит от навыков гигиены и степени риска развития стоматологических заболеваний. На приеме доктор подскажет, на каких участках больше скапливается налет, как и чем лучше очищать, а также будет отслеживать прогресс.