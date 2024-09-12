Нарколог назвал причины формирования зависимостей у подростков

На пути взросления подростки сталкиваются с рисками вредных привычек – от традиционных, вроде алкоголя, до современных – от вейпов и интернета. О том, как защитить ребенка от возможной ловушки «ФедералПресс» рассказала главврач наркологической клиники «Результат» Татьяна Долгих.

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«Сейчас существует несколько видов зависимости у подростков: химическая и физическая зависимость (наркотическая, вейповая и алкогольная), а также интернет-зависимость. С уходом детей от реальности в сеть сталкиваются большое количество родителей, у ребенка пропадает интерес к реальному общению. Он все время проводит с телефоном, даже на каникулах и в выходные дни».

Вейповая зависимость также является одной из самых популярных и распространенных среди подростков. Вред этих «парилок» часто недооценивают. Кроме никотина, который содержится в электронной сигарете, там еще большое количество химических добавок – они разрушительно влияют на общее состояние организма. И если вред первого давно уже известен и изучен, то остальные элементы полное исследование еще не прошли. Однако уже сейчас известно, что, например, подсластители и ароматизаторы вызывать сахарный диабет даже у подростков. Такое куение может негативно отразится и на развитии половой системы у растущего организма:

У мальчиков это уменьшение количества тестостерона и сперматозоидов, в результате чего у подростков может снижаться общий уровень развития и роста всего организма;

У девочек употребление вейпов может вызывать задержку цикла.

Если говорить о более сильных химической и физической зависимостях, то такая в зависимость формируется в первую очередь с «якобы безопасной марихуаны». Детям позиционируют это, как натуральный продукт, который не развивает зависимость.

Зачастую после марихуаны подросток начинает знакомство с более тяжелыми наркотиками: соли, мефедрон, героин. Исходя из собственного опыта, все зависимые, которые находятся в нашей клинике, начинали свое знакомства с наркотическими веществами в подростковом периоде именно с марихуаны.

Для того, чтобы избежать и предотвратить возможную зависимость подростка необходимо с ним разговаривать, быть другом. Следить за кругом, в котором общается ребенок. В случае, если друзья ребенка были замечены при курении вейпов или употреблении спиртных напитков, то надо понимать, что ваш ребенок также находится в зоне риска. Возможно, ему следует меньше контактировать с такими друзьями и нужно направить ребенка на общение с другими детьми.

Также важно проводить профилактические мероприятия, беседовать с ребенком на эти темы, создавать в семье гармоничную атмосферу доверия. Для того, чтобы воспитать достойного человека родителям необходимо работать над своими внутрисемейными отношениями. Важно, чтобы у ребенка были обязанности, ответственность и не было чувства вседозволенности.

К развитию наркотической зависимости довольно часто приводит нездоровое атмосфера в семье:

Насилие, подавление воли, гиперопека;

Безнаказанность и вседозволенность;

Отсутствие внимания и понимания со стороны родителей;

Отсутствие социализации и буллинг в школе;

Желание самоутвердится.

Возможна и генетическая предрасположенность ребенка, но здесь также все зависит от среды, в которой ребенок растет. Если он воспитывается в крепкой и эмоционально стабильной семье, то риск будет значительно ниже.

Я рекомендую обращать внимание на смену поведения ребенка. В случае, если подросток стал зависимым, то могут начаться прогулы в школе, изменения в отношениях в семье, скрытность, появятся плохие оценки. Важно этот момент выявлять сразу.