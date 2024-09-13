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Выписка из роддома в 2024 году: что нужно матери и ребенку, полезные советы. На какой день после родов выписывают домой?

Обычно мать и новорожденный ребенок выписываются из роддома и приезжают домой на третий или пятый день после родов — когда их осмотрят врачи. «Лента.ру» рассказывает, какие условия нужно соблюсти для выписки, что для нее подготовить и как принято выписываться в 2024 году.

Все, что нужно знать о выписке из роддома в 2024 году
© Lenta.ru

Когда выписывают из роддома

Главное условие для выписки из роддома — здоровье. Врачи должны осмотреть молодую мать и новорожденного ребенка и принять решение, можно ли отпускать их домой.

Если нет осложнений, после естественных родов выписка проходит на третий день, при кесаревом сечении — на пятый

«Выписка из родильного дома проводится согласованно двумя врачами — акушером-гинекологом, который после родов наблюдает женщину, и неонатологом, который занимается диагностикой всех органов и систем новорожденного ребенка», — пояснила в беседе с «Лентой.ру» Елена Челнокова, заведующая отделением новорожденных детей клинического госпиталя MD Group «Мать и дитя».

Если женщина рожала в частном госпитале, по согласованию с врачом и за дополнительную плату молодым родителям могут продлить срок пребывания в больнице еще на пару дней — чтобы они научились обращаться с ребенком и освоились в новой роли при поддержке врачей.

«Бывают ситуации негладкого течения послеродового периода, когда необходимо дообследовать мать или ребенка или пролечить в стационаре. Бывают и ситуации, когда мама просит раннюю выписку, даже досуточную, но чаще на вторые сутки. В этой ситуации вопрос решается акушером-гинекологом для мамы и неонатологом для малыша», — Елена Челнокова, заведующая отделением новорожденных детей клинического госпиталя.

Выписку могут задержать и по медицинским показаниям:

  • если ребенок или дети недоношенные;
  • если у ребенка или детей есть особенности здоровья, требующие дообследования и лечения в стационаре;
  • если у молодой матери осложнения после родов;
  • если у ребенка диагностированы инфекционные заболевания;
  • если ребенок потерял больше массы тела, чем положено (больше 10 процентов от веса после рождения).

Какие обследования ребенка проводят до выписки

Сразу после рождения и ежедневно (иногда и несколько раз в день) ребенка должен осмотреть неонатолог. Он рассказывает матери о состоянии новорожденного, о его адаптации, проверяет состояние кожных покровов, первые рефлексы. Кроме того, ребенок должен пройти:

  • неонатальный скрининг — это забор крови из пятки для выявления наследственных заболеваний;
  • аудиологический скрининг — это проверка слуха младенца;
  • общий анализ крови.

«Какие прививки нужно делать перед выпиской из роддома ребенку В родильном доме, согласно национальному вакцинация ребенка: против вирусного гепатита В — на первые сутки жизни; против туберкулеза — на третьи сутки. «Само собой, эти манипуляции проводятся в случае согласия родителей после оформления соответствующих документов. На третьи сутки после вакцинации малыш может быть выписан домой под наблюдение участкового педиатра», — отметила Елена Челнокова.

Какие документы должны выдать при выписке

Выписка о родах

Это справка или карточка, в которой врач, принимавший роды, описывает, как они длились и как прошли: естественным образом или при помощи оперативного вмешательства; были ли осложнения. Выписку необходимо отдать врачу, у которого роженица наблюдалась во время беременности.

Справка о рождении ребенка

Это документ, в котором врачи указывают все главные параметры ребенка после родов и после выписки. Его должен забрать детский врач или патронажная медсестра.

Свидетельство о рождении

Если в роддоме есть отделение МФЦ, то свидетельство о рождении оформляется прямо там — эти отделения есть в большинстве роддомов Москвы и регионов. Для того чтобы оформит свидетельство, нужны оригиналы паспортов родителей, — отметила в разговоре с «Лентой.ру» администратор выписной клинического госпиталя MD Group «Мать и дитя» Вера Журавлева.

Что собрать с собой на выписку: список

Перед родами будущей матери нужно собрать с собой несколько сумок: в родовую, в послеродовую палату и на выписку. Третью, «выписную», сумку везти с собой в роддом не нужно: ее могут привезти родственники в день выписки.

Собрать сумку на выписку могут и родственники, например, бабушка или муж, но удобнее сделать это самостоятельно и по списку, чтобы точно убедиться, что ничего не будет забыто

Что положить в выписную сумку

Для матери

  1. Одежда по сезону. Женщине желательно самой заранее подготовить вещи, в которых она хочет выписываться, потому что родственники могут привезти то, что найдут, — например, «добеременную» одежду, которая сразу после родов скорее всего будет мала, отметила Вера Журавлева.
  2. Обувь. О ней часто забывают, собирая сумку, подчеркнула администратор выписной. Обувь должна быть удобной — часто у женщины после наркоза сильные отеки ног, и привычная обувь, особенно зимой, может быть мала.
  3. Верхняя одежда. Если выписка происходит не в теплое время года, нужно обязательно положить куртку, пальто или плащ. При госпитализации в роддом верхнюю одежду обычно отдают родственникам, как и обувь.
  4. Косметичка. Если женщина красится, можно положить с собой небольшую сумочку с косметикой. Желательно обойтись без туалетной воды и дезодоранта-спрея с активным запахом: новорожденные дети очень чувствительны к ароматам. По этой же причине лучше не брать с собой средства для укладки волос: либо отдать предпочтениям тем, что без запаха.
  5. Послеродовые прокладки. На случай, если в «послеродовой» сумке они закончатся, лучше иметь в запасе одну-две штуки на выписку.

Для ребенка

  1. Подгузник по весу. Оптимально взять две-три штуки, если случится казус при переодевании ребенка прямо перед выпиской. Бывает, что памперсы выдают в роддоме, но лучше себя обезопасить.
  2. Пара комплектов одежды для малыша по сезону: чепчик, слип с «царапками» — так называют нахлест ткани, который закрывает ручки ребенка, чтобы он не поцарапал сам себя. А также один комбинезон, конверт или одеяло. Терморегуляция у новорожденного ребенка еще не устоявшаяся, поэтому нужно позаботиться, чтобы не перегреть его, но и не переохладить. Проверить, не жарко ли малышу, можно, пощупав место на спине чуть ниже шеи. Если оно холодное — ребенку холодно. Если горячее и потное — жарко.
  3. Автокресло. Если вы забираете ребенка на собственной машине, в ней обязательно должно быть установлено автокресло-люлька, предназначенное специально для новорожденных. Оно устанавливается прямо за водительским креслом, против хода движения, и обязательно должно быть крепко зафиксировано. Вера Журавлева посоветовала сделать это заранее, потому что после выписки, особенно если у пары родился первый ребенок, регулировка и установка может занять несколько десятков минут. Везти новорожденного на руках строго запрещено.

«Одежду для мамы с ребенком стоит брать с учетом возможных изменений погоды: бывает так, что когда роженица уезжает в роддом, на улице еще тепло, и она готовит заранее себе и ребенку на выписку легкую одежду, а когда выписывается, неожиданно наступает похолодание. Имейте в виду, что никакой роддом детские вещи не одалживает, не продает, не дарит и не дает напрокат — ни одеяла, ни пеленки, ни одежду!» — предупредила собеседница «Ленты.ру».

Как проходит выписка из роддома

После того как все врачи дадут добро матери и новорожденному на возвращение домой и пройдет финальный осмотр педиатра, можно позвонить родственникам и друзьям, которые будут вас встречать, и рассказать, к какому времени приезжать в день выписки. Лучше, чтобы кто-то из них приехал пораньше и привез «выписную» сумку.

Пока родственники готовятся приехать, сотрудники роддома подготавливают пакет документов для матери и ребенка. Кроме того, к ним могут приложить подарки от роддома или региона — например, небольшой набор подгузников, крем под подгузник или мини-набор средств для ребенка, фотоальбом или брошюры.

Когда подойдет время выписки, медсестра принесет послеродовую сумку, заберет малыша и его вещи. В это время молодая мама сможет быстро одеться и накраситься, а ребенка оденут сотрудники роддома.

Обычно на подготовку к выписке дают 15-20 минут

Встречать нового члена семьи принято в выписной комнате: обычно это красиво украшенный кабинет с небольшой фотозоной, где родственники смогут познакомиться с ребенком и сделать памятные фотографии. В государственных роддомах на выписку дают 10-15 минут, в частных — до часа.

Как отблагодарить персонал роддома

В каждом роддоме есть свои правила: кто-то не принимает подарки категорически, кто-то относится к этому более лояльно. Универсальным вариантом подарка будет букет цветов или торт, который можно подарить акушерке или врачу за заботу о роженице и новорожденном.

Тренды выписки в 2024 году

Выписка-праздник

«Выписываются все по-разному. Часто семьи, которые придерживаются традиционного уклада, выписываются празднично — с музыкой, с цветами, ростовыми куклами и запуском шаров. И в этом случае мамы выходят с малышом, как на праздник, — красятся, наряжаются, надевают туфли на каблуке. Часто это мероприятие минут на сорок», — рассказала Вера Журавлева.

Часто родные хотят на выписке выпить шампанского, что в медицинском учреждении, конечно, запрещено. Поэтому брать с собой бутылки и бокалы в роддом нельзя, а если очень хочется отметить, то сделать это следует за территорией.

Выписка — это возможность для семьи познакомить родственников с малышом, не устраивая дома большой прием, потому что молодые родители могут быть не готовы принимать родню у себя. Это удачное решение, чтобы посмотреть на малыша, поздравить маму, что-то подарить. Есть смысл пригласить фотографа и сделать красивые памятные фотографии младенца Вера Журавлева заведующая отделением новорожденных детей клинического госпиталя

Выписка по-европейски

Есть и другая тенденция: часто молодые родители просто уходят вместе с малышом, не приглашая никого на выписку, отметила Вера Журавлева. Они хотят поскорее попасть домой, обойтись без шумных поздравлений и встречи с родственниками. Как в Европе — взяли ребенка и пошли. Если ребенок не первый, то обычно родители хотят, чтобы дети поучаствовали, увидели, откуда взялся брат или сестра, но если это первенец, то теперь часто обходятся без шумных выписок.

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Вера Журавлева
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