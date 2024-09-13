Все еще женщина: четыре бьюти-правила для молодой мамы

Рождение ребенка — важное событие, которое кардинально меняет жизнь каждой женщины. Как сформировать правильный распорядок дня, чтобы все успевать, в том числе находить время и на себя, рассказала «Вечерней Москве» эксперт по стратегическому маркетингу, созданию бренда и развитию бизнеса, основатель проекта Beauty&kids club «Мама мыла раму» Ольга Михалина.

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Окружите заботой не только малыша

Кажется, что теперь все внимание, забота, любовь — только малышу. Однако такой подход не слишком разумен. Некоторые молодые мамы в своем стремлении быть идеальной совершенно забывают о себе. В результате они получают только хроническую усталость, депрессию, разлад с супругом и потерю уверенности в себе.

В стремлении окружить малыша любовью и заботой нет ничего предосудительного. Но молодая мама не должна забывать о себе и о том, что она не только мама, но и женщина. Ребенок — не повод перестать уделять внимание себе и забывать об уходе за собой.

Бьюти-правила молодой мамы

Высыпаться

Если ощущаются усталость и сонливость — спите в те часы, в которые спит малыш. Достаточное количество часов сна очень важно, ведь недосып обязательно отразится на состоянии кожи и волос, на настроении и на взаимоотношениях с родными и близкими.

Гулять

Свежий воздух необходим и ребенку, и маме. Гулять лучше в лесопарковых зонах и скверах, а не по тротуарам вдоль проезжей части. Во время прогулки, пока ребенок спит, мама может сделать зарядку: наклоны, приседания, легкую пробежку.

Питаться правильно

Откажитесь от простых углеводов, отдайте предпочтение кашам, молочным продуктам, мясу птицы — индейке и курице. К фруктам и овощам в период грудного вскармливания нужно относиться осторожно и не «переборщить». Покупать продукты и товары первой необходимости лучше онлайн. Сегодня существует огромное количество приложений и ресурсов для заказа необходимых товаров, а широкая сеть пунктов выдачи заказов и доставка на дом позволяют молодой маме существенно экономить время и силы.

Заниматься йогой

Простейшие асаны можно найти в интернете и постепенно их осваивать. Это можно делать дома, ведь никакого особого спортивного инвентаря для йоги не нужно. Устраивайте себе хотя бы раз в неделю «час красоты». Пусть за малышом присмотрит супруг, а вы примите ванну с пеной, сделайте маску для лица и волос, послушайте медитацию или интересный подкаст.