Как формируется высокомерие

Начало учебного года. Все мысли об учебе. Для многих тысяч людей это привычное состояние. Школу получше, вуз попрестижнее, факультет поперспективнее или поинтереснее, а еще курсы, дополнительное образование и т. д. Радостно, если удалось поступить, в желанное место. Досадно, если не получилось. Знакомая ситуация? Безусловно. Если не по своему опыту, то по опыту родных и знакомых.

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Образование и перспективы, конечно, важны. Но в человеке имеют ценность не только знания. Спросите сами себя: вы цените других только за компетентность, эрудицию, кругозор, умения, диплом с отличием, хорошую должность? Или, на самом деле, вы находите в человеке то, что гораздо более значимее для вас? И хотите ли вы сами оказаться рядом с тем, кто обладает многими знаниями, но при этом относится к другим высокомерно? Конечно, нет.

Сколько людей «отзеркаливают» в своих детях то, что сидит внутри них, подчас не замечая этого или не желая об этом задуматься. Как это происходит? Первоклассники, знакомые друг с другом по детской площадке во дворе с раннего возраста, встретились в сентябре. Один другому говорит: «Тебя в районную школу записали? А меня — в гимназию! Там гораздо лучше, туда просто так не попадешь». В детском голосе уже слышен оттенок превосходства. Мальчик уверен, что пойти просто в свою школу по месту жительства может любой, а вот попасть в гимназию — нет. Те, кто пошел в районную школу, уже кажутся ему менее интересными, чем он сам. Откуда в детской голове такие мысли? От взрослых. Возможно, он думает не теми словами, которые произносили они, или, он не совсем точно понял, но общий смысл разговоров родителей или бабушек и дедушек между собой и с ним уловил. Да и слова старших, хотя бы частично, буквально процитировал: «Туда просто так не попадешь». Так говорят взрослые, а дети уже копируют их. Ребенок скопировал и отношение родителей: ощущение легкого своего превосходства, потому что ты сам или твой ребенок — ученик известной гимназии, а не обычной школы по месту жительства. Старшие родственники этими недетскими идеями «заражают» своих детей.

Ребенок – пока еще только ученик начальной школы. Про его реальные способности в учебе рано говорить. Известно много случаев, когда отличник в начальных классах резко терял свои позиции в средней школе и даже с трудом справлялся с самой обычной программой по некоторым предметам. Также нередко случалось, что некоторые школьники, показывавшие весьма скромные результаты в первые годы обучения, со временем раскрывались и получали аттестат с высокими баллами. Бывало и так, что учащиеся самых престижных школ не были успешны в учебе, и наоборот, совсем обычные школяры абсолютно заурядных учебных заведений, не пользующихся популярностью среди родителей, выигрывали на олимпиадах, получали медали за успехи, красные дипломы и становились студентами лучших вузов. Никто не знает, насколько будут успешны в учебе два первоклассника, но один уже уверен, что в чем-то превосходит другого, и в его словах угадывается совсем легкий пока оттенок высокомерия — и научился он этому от взрослых.

Во многих школах существуют общеобразовательные и гимназические классы. И порой в речи самих родителей и даже классных руководителей гимназических классов мелькает слово «общага» — для обозначения общеобразовательных школьных программ и легкого противопоставления их гимназическим, отделяя одних от других. Безусловно, так вроде бы короче и все это не совсем серьезно, близко к шутке, но «общага» приживается, становится привычной, и уже в умах прочно есть не просто разделение, но и некоторое высокомерие, пренебрежение: мы гимназисты (или лицеисты), а они «общага». Появляется ощущение нашей общности (гимназической) и их (общеобразовательных классов), и эти общности воспринимаются как разные. Похоже, именно здесь зарождается идея некоей кастовости, хотя такое деление человеческого общества не свойственно нашему менталитету. Сегодняшняя детвора вырастет, станет полноценными гражданами государства, но семена воспитания, посеянные в период формирования, неминуемо дадут всходы. Что посеешь, то и пожнешь.

В реальности очевидно, что в общеобразовательном классе дети и подростки далеко не всегда оказываются только потому, что не смогли поступить в гимназический или лицейский. Кто-то еще не определился с выбором направления, поэтому и не поступал. У кого-то родители решили записать ребенка в кружки или секции и дать ему дополнительное образование. У других имеются и иные причины, которых можно назвать десятки.

Не менее очевидно, что часть гимназистов не справятся с повышенной учебной нагрузкой и высокими требованиями и окажутся сами в презираемой ими «общаге»: а кто-то хотя и останется в гимназии, окончит ее, и даже поступит в вуз и его закончит, но так и не сможет себя реализовать в профессиональной деятельности. Будут у него только «корочки» дипломов, без души, без применения полученных знаний.

Сегодняшний статус гимназиста или лицеиста на самом деле не свидетельствует еще ни о чем значимом: все покажет будущее. Но юный человек уже привык относиться несколько высокомерно к учащимся менее престижных классов. И в этом есть влияние взрослых — родителей и даже, к сожалению, нередко и педагогов.

Приведу еще пример. Школьникам недолго осталось до выпуска. Обсуждаются будущие специальности. И нередко шутки звучат в адрес тех, кто собирается выбрать простые (но очень нужные) виды деятельности — швеи, повара, электромонтера. Простые — не в значении, что там нет ничего сложного (есть, безусловно), а в смысле, что они представляются многим обычными, почти рутинными. Напомню, эти юные люди еще выпускные экзамены не сдавали, у них нет аттестатов, они еще даже не пытались сами куда-то поступить, но уже смеются над своими ровесниками, выбирающими недостаточно престижные на их взгляд профессии. Откуда в них это? От взрослых. Вероятнее всего, и в семье так себя ведут старшие родные. Но даже если это не так, если это влияние, допустим, не самых лучших фильмов и не самых умных ровесников, неужели это никак не проявляется в семье? А если проявляется, то почему взрослые не отрезвляют подросшего сына или дочь, разъяснив, что и сантехник, и сотрудник газовой службы — это обычные, но не менее важные профессии, без которых жизнь города, жизнь каждой семьи не возможны.

Вырастут ли дети высокомерными и заносчивыми или внимательными и добрыми — во многом это зависит от нас, взрослых. И не нужно потом растерянно искать виноватых и удивляться, если выращенное нами же высокомерие даст горькие для всех плоды. Ясна такая вещь: каждому поколению предстоит своя борьба, преодоление вызовов своего времени. Рыночная экономика, в условиях которой мы сегодня живем, диктует свои условия. Востребованность на рынке труда просто зашкаливает. Хуже другое — когда в неокрепшие умы молодых людей уже на протяжении нескольких десятилетий вливаются идеи «легкой жизни», когда слово «заработать денег» имеет совсем не тот смысл, какой вкладывали в него рабочие строек или ремонтных цехов предыдущих поколений. Для многих нынешних выпускников разного рода учебных заведений рисуется картина невероятного, прямо-таки молниеносного карьерного роста со столь же немыслимым заработком. Но жизнь сурово приземляет подобных мечтателей — везде и всегда надо трудиться, повышать квалификацию, где-то переучиваться, осваивать новое. Только в таких условиях возможен успех. Премудрый Соломон говорит: «Плод добрых трудов славен, и корень мудрости неподвижен» (Прем. 3: 15). «Добрых трудов», то есть, помимо работы руками, человеку необходим труд еще и по возделыванию своей души, своего сердца. А «корень мудрости», безусловно, поиск и познание Бога, следование Его заповедям. Ведь «погибели предшествует гордость, и падению — надменность» (Притч. 16: 18). Об этом везде и всегда на протяжении веков говорилось, писалось и пелось — в Священном Писании, в народном фольклоре, сказках, в святоотеческом предании. А Сама Истина нам говорит: «Научитеся от Меня, яко кроток есмь и смирен сердцем» (Мф. 11: 29). Если Сам Господь «кроток и смирен сердцем», то разве нам правильно ли быть высокомерными, заносчивыми, напыщенными?