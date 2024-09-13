Психолог рассказала о причинах страхов у детей

Психолог Олеся Лупак рассказала о распространённых причинах детских страхов. К первой группе относятся навязанные страхи, например боязнь Бабы-яги.

Во вторую группу входят страхи, связанные с реальными ситуациями, к примеру страх физической боли, а в третью — связанные с психологическими травмами, объяснила специалист в беседе с газетой «Известия».

«В четвёртую группу входят страхи, которые появляются после просмотра страшного фильма или прохождения компьютерной игры. Особенно часто подобное случается с впечатлительными детьми», — добавила Лупак.

Она также отметила, что некоторые ситуации необходимо прорабатывать с детским психологом.

Ранее психолог кандидат наук Екатерина Каталина в беседе с НСН заявила, что квадробинг не является «опасным» хобби для детей.