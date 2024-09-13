Почему ребенка страшно оставлять у экрана ТВ

Так называемые треш-стримы, то есть видео, снятые в процессе совершения чаще всего незаконных действий, транслируются в реальном времени, привлекая зрителей, которые стримеру шлют донаты — добровольные денежные взносы. Явление приобрело особый размах с развитием сервисов для стримов, например, «Твич», YouTube, а также с появлением функционала прямых эфиров в соцсетях.

© runews24.ru

Контент может быть весьма разнообразным — от не самых опасных провокаций до трансляции публичных унижений и даже причинения вреда здоровью, причем не всегда животным.

Закон отделяет безобидные стримы, например, прохождение видеоигры в прямом эфире, от треш-стримов. К последним он относит демонстрацию противоправных и неадекватных действий, а также призывы к подобным действиям.

Казалось бы, запрет треш-стримов и ужесточение ответственности должны сделать медийное пространство более безопасным для неокрепших умов детей и подростков. Но исчезновение треш-стримов — вовсе не панацея, когда даже по федеральным каналам крутят настоящую дичь.

Беременные подростки, гопницы и бесконечный жаргон

Современные дети прекрасно осведомлены о том, какие передачи есть сегодня на ТВ, даже если ответственные родители не отдают им телевизор в свободное пользование. Вращаясь в детской среде, они слышат подробные пересказы содержания той или иной передачи. И зачастую родители удивляются, откуда они нахватались жаргона вроде «хавать», «тулово», «ржачно». А это все есть в эфире «Пятницы» в бесконечных шоу про готовку с Константином Ивлевым, Ренатом Акзамовым. Упоминать о том, как ведущие шоу обращаются с людьми и какой пример подают детям, не стоит. Здесь все ясно.

Кадр из шоу "На ножах"

Публицист Анастасия Миронова в колонке «Газеты.ру» отмечает:

Недавно приняли закон о запрете треш-стримов. Но у нас есть целые каналы, например, «Ю» и «Пятница, которые регулярно выпускают треш-шоу типа «Беременна в 16», «Пацанки» и «Четыре свадьбы».

По мнению автора статьи, в таких шоу тоже должен быть какой-то контроль.

Ведь мы, сидя в кафе, не позволяем себе вести себя развязно, не орем, не ковыряем в носу. И осуждаем тех, кто так делает, ибо это дурной пример и провоцирование развязности.

Так же и с телевидением. Где в этом телевизионном хаосе современным детям услышать чистую речь, если даже ведущие телешоу позволяют себе употреблять слова «ржачно» и «хавать»? Да-да, это камень в огород кулинарных шоу на «Пятнице».

«Что подумают дети?»

Участники телешоу после съемок часто рассказывают, что редакторы намеренно подначивают их вести себя грубо, развязно, делать пакости соперникам. В итоге такое поведение преподносится как вариант нормы, ведь это показано на ТВ.

Однако, ТВ без цензуры — это не то, на чем можно воспитывать детей.

Публицист приводит в пример шоу «Четыре свадьбы», в котором некая Кристина, ранее снявшаяся в программе «Беременна в 16», устроила дорогущую свадьбу.

Получилась сказка: залетела вместо учебы, замуж вышла, да еще и показали, что у нее свадьба лучше всех. И что подумают дети?

Более того, конкретно это телешоу нужно запретить по ведомству Центробанка, считает автор колонки.

Они загоняют людей в долговые ямы. Люди берут кредиты на дорогие свадьбы. Вечная эта идея — поразить роскошью.

Создатели шоу «Беременна в 16» и «Пацанки» утверждают, что вскрывают острые социальные проблемы — бытовое насилие, алкоголизм, детскую безнадзорность. Но по факту, считает автор, нормализуют низкую социальную ответственность, сниженную лексику и извращенные стандарты нормальной жизни.

Так и получается молодежь, которая выражается матерком, не может связать больше пяти слов и говорит о свадьбе в кредит.

Может, стоит ввести цензуру на ТВ?