Эксперты назвали три ошибки в питании ребенка

Здоровье детей является очень хрупким, поэтому родители должны делать все возможное, чтобы укреплять его. Особое внимание необходимо уделить питанию. Вот какие ошибки допускают родители.

Сосиски и полуфабрикаты. Даже если состав мясных полуфабрикатов внушает доверие, в детский рацион их включать нельзя. В худшем случае это чревато развитием диабета, ожирения и рака.

Даже если состав мясных полуфабрикатов внушает доверие, в детский рацион их включать нельзя. В худшем случае это чревато развитием диабета, ожирения и рака. Много мяса. Некоторые родители дают своим детям мясо каждый день. Однако для детского организма это тяжелая еда, которая может привести к проблемам с сердцем. При этом обилие мяса в рационе и детей и взрослых повышает вероятность развития онкологии.

Некоторые родители дают своим детям мясо каждый день. Однако для детского организма это тяжелая еда, которая может привести к проблемам с сердцем. При этом обилие мяса в рационе и детей и взрослых повышает вероятность развития онкологии. Сладости. Каждому ребенку хочется сладенького. Однако это нужно пресекать, чтобы здоровье вашего чада не страдало от сахара.

Ранее сообщалось, что все родители мечтают о том, чтобы их ребенок родился здоровым. Однако есть факторы, которые влияют на организм малыша независимо от генетики. Например, алкоголь.

До этого американские нейробиологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего с коллегами из других стран пришли к выводу, что одним из самых ранних признаков аутизма оказалось избыточное увеличение мозга во время эмбрионального развития. Специалисты брали стволовые клетки из крови 10 младенцев с расстройством и шести здоровых детей.