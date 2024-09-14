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Три ошибки в питании ребенка разрушают здоровье: эксперты назвали их

Здоровье детей является очень хрупким, поэтому родители должны делать все возможное, чтобы укреплять его. Особое внимание необходимо уделить питанию. Вот какие ошибки допускают родители.

Эксперты назвали три ошибки в питании ребенка
© РИА Новости

  • Сосиски и полуфабрикаты. Даже если состав мясных полуфабрикатов внушает доверие, в детский рацион их включать нельзя. В худшем случае это чревато развитием диабета, ожирения и рака.
  • Много мяса. Некоторые родители дают своим детям мясо каждый день. Однако для детского организма это тяжелая еда, которая может привести к проблемам с сердцем. При этом обилие мяса в рационе и детей и взрослых повышает вероятность развития онкологии.
  • Сладости. Каждому ребенку хочется сладенького. Однако это нужно пресекать, чтобы здоровье вашего чада не страдало от сахара.

Ранее сообщалось, что все родители мечтают о том, чтобы их ребенок родился здоровым. Однако есть факторы, которые влияют на организм малыша независимо от генетики. Например, алкоголь.

До этого американские нейробиологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего с коллегами из других стран пришли к выводу, что одним из самых ранних признаков аутизма оказалось избыточное увеличение мозга во время эмбрионального развития. Специалисты брали стволовые клетки из крови 10 младенцев с расстройством и шести здоровых детей.

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