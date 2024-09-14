Стало известно, какие перекусы родители готовят детям в школу

Родителям часто приходится думать, что приготовить, чтобы ребенок был сыт и полон энергии. Медиаплатформа о еде Food.ru провела исследование и выяснила, какие рецепты школьных перекусов искали пользователи со всей страны. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

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Москва оказалась на первом месте в списке городов-лидеров по просмотрам рецептов для школьников. Идеи перекусов искали более 55 тысяч раз.

Часть просмотров приходится на Санкт-Петербург: их более 27 тысяч. Третье место занял Нижний Новгород, жители которого искали рецепты для школьников более 10 тысяч раз.

В пятерку также вошли Новосибирск и Екатеринбург с количеством просмотров 9,9 тысячи и 9,1 тысячи соответственно.

Во всех городах самым популярным рецептом для школьных перекусов стали пирожки из лаваша. Их главная особенность заключается в быстроте приготовления: не нужно замешивать тесто для выпечки. Кроме того, начинки в пирожках из лаваша гораздо больше, чем в обычных.

На втором месте по количеству просмотров в пяти городах оказался рецепт ПП-печенья из овсяных хлопьев. Этот перекус понравится всем, кто придерживается правильного питания. Вместо сахара в нем используются орехи и сухофрукты.

В топ-5 рецептов, которые искали для школьных перекусов, попал классический рецепт японского блюда онигири — треугольников из риса с различной начинкой, завернутых в водоросли нори. Кроме того, в число популярных вошли клаб-сэндвич с ветчиной, оладьи на молоке и детский бургер.

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