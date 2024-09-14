Ребенок ходит на цыпочках: как понять, когда обращаться к специалисту

Развитие ребенка — сложный процесс, который в некоторой степени во власти родителей. Довольно часто современные мамы и папы сталкиваются с проблемой, когда ребенок ходит на носочках. В чем причина такого поведения и когда стоит обратиться к специалисту, обо всем этом мы поговорили с неврологом Денисом Еремеевым.

Хождение на цыпочках не всегда патология

В какой-то момент родители замечают, что малыш свои первые шаги совершает не совсем так, как это происходит обычно. Ребенок встает не на всю стопу, а передвигается исключительно на мысочках. Некоторые родители начинают бить тревогу, как только замечают эту особенность. Как говорит наш эксперт, у некоторых детей подобный способ ходьбы — вариант нормы при освоении навыка хождения. При этом бывают и случаи развития патологии вследствие нарушений работы мозга и снижения тонуса мышц.

Денис: «Примерно с 10 месяцев ребенок начинает ходить, держась за предметы вокруг. В это время ребенок может опираться еще не полной стопой, ему так легче распределять вес. До двух лет по этому поводу переживать не стоит».

Возможные причины, почему ребенок ходит на цыпочках

Освоение нового навыка, поиск удобного положения.

Ранняя вертикализация ребенка.

Ребенок пытается привлечь внимание.

Гипертонус икроножных мышц.

Аномалия пяточного сухожилия.

Ранние стадии нарушения мозговой деятельности.

Упражнения, которые стоит попробовать при наличии подобной проблемы

Ходьба задом наперед

Рекомендуется выполнять упражнение через полгода после того, как ребенок начал активно ходить. Выполнять его необходимо несколько раз в день, таким образом можно поставить ребенка на всю стопу довольно быстро.

«Книжка»

Сажаем ребенка на колени, разворачиваем его стопы вверх, чтобы они расположились «книжкой». Соединяем внешними краями. Большим пальцем руки родители разминает стопу от пятки к пальцам. Наш эксперт советует выполнять упражнение как минимум три раза в день.

Стоит ли обращаться к врачу

Если помимо подобной особенности хождения, ваш ребенок демонстрирует и другие тревожные сигналы, есть смысл показаться врачу, профилактика не повредит. Но если вы понимаете, что ребенок делает это временами, его физическое и психическое развитие не вызывает у вас вопросов и подобное поведение проявляется чаще во время игр, поводов для беспокойства у вас быть не должно.