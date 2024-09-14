Эксперты рассказали, насколько длинными должны быть перемены в школе

При этом интервалы между приёмом пищи могут составлять не менее 2-3 часов или не более 4-5 часов.

Об этом RT сообщили в пресс-службе Роскачества. Специалисты напомнили, что ответственность за организацию питания несёт директор школы.

Обучающиеся в первую смену во вторую или третью перемены должны получать завтрак, который состоит из горячего блюда и напитка. Этот приём пищи должен закрывать 20-25% от суточной калорийности. Также рекомендованы ягоды, фрукты и овощи. Во вторую смену школьников необходимо кормить обедом. В его состав входит салат, горячее первое и второе блюдо, а также напиток.

Школы могут как самостоятельно готовить еду, так и заключать договоры с операторами питания, напомнили в Роскачестве.