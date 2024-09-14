Сколько денег своим детям дают родители на карманные расходы

Россияне стали давать своим детям на карманные расходы на 500 рублей меньше в 2024 году, показал опрос Anderida Financial Group. Так, в среднем речь идет о ежемесячной сумме 3,5 тысячи рублей в месяц.

«Среди тех, кто готов давать деньги на карманные расходы, чаще фигурировали ответы, что в среднем в месяц они собираются отдавать порядка 3,5 тысяч рублей. В прошлом году россияне в среднем готовы были давать на 500 рублей больше — около 4 тысяч рублей», — передает РИА Новости.

Также порядка 15% родителей считают, что карманные деньги не нужны детям, так как они и так обеспечены. В то же время 51% опрошенных заявили, что дают деньги только наличными, 38% используют комбинированные методы, а 11% — переводы на карту. Только каждый 10-й родитель следит за расходами своего ребенка в течение года. Большинство родителей признали, что дети склонны совершать эмоциональные покупки.

Ранее сообщалось, что количество доступных для подростков вакансий в России по итогам 2023 года выросло почти в три раза. Число превысило 42 тысячи, хотя в 2022-м таких вакансий было в общей сложности 14,5 тысячи штук.