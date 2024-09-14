В Индонезии предложили школьникам рыбье молоко вместо коровьего

Реализация программы замены коровьего молока на рыбье в бесплатных школьных обедах началась в двух провинциях Индонезии. Рыбье молоко производят из порошкообразного рыбьего белка, разведенного водой. Ароматизаторы должны убрать специфический запах и привкус рыбьего молока. Понравится ли оно детям?

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Рыбье молоко вместо коровьего. Подобное новшество появится в бесплатных обедах для школьников в Индонезии, сообщает сингапурская газета The Straits Times. С инициативой выступил избранный президент страны Прабово Субианто, пока программу реализуют в двух провинциях Индонезии.

При этом в правительстве страны заявили, что для ее популяризации привлекут местных лидеров мнений — для этого дополнительно выделят средства из бюджета, сообщает издание:

«Настолько альтернативное молоко производят из рыбьего белка, который местные компании сначала перерабатывают в порошок, а затем превращают в жидкость. После с помощью ароматизаторов истинное происхождение молока скрывается. Ключевую роль в создании продукта сыграло местное правительство, запустив соответствующую программу. Ее реализация официально стартует в январе 2025 года и будет стоить более 4,5 миллиарда долларов США. Основная причина возникновения разработки в том, что производство коровьего молока внутри страны не покрывает потребности Индонезии, в итоге продукт приходится импортировать. При этом спрос неумолимо растет. Критики инициативы говорят, что рыбье молоко может оказаться не лучшим вариантом для детей, учитывая, что оно может содержать высокий уровень сахара или вызвать аллергию, к тому же его полезность не имеет достаточных научных обоснований. Кроме того, его специфический вкус и аромат могут многим попросту не понравиться. В то же время отмечается, что продукт может стать экологически чистой альтернативой коровьему молоку, которое, как правило, требует больше ресурсов для производства и оказывает большее влияние на окружающую среду. Также, по словам чиновников, разработка экономически выгодна, и ее производство при необходимости можно ускорить в любой момент».

Разработки нестандартного молока ведутся и в других странах, например в Индии и США. В 2022 году ученые двух стран нашли способ синтезировать коровье молоко с помощью технологии культивирования клеток млекопитающих. Заявлялось, что по свойствам и текстуре продукт близок к натуральному.