Поступило предложение открывать в школах классы для детей с аутизмом

Сегодня важно расширять возможности инклюзивного образования для детей с аутистическими расстройствами, и в том числе открывать для них специальные классы в обычных школах. Об этом сказала зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

С января 2025 года вступят в силу обновленные клинические рекомендации Минздрава для лечения детей с аутизмом. Для лечения таких детей рекомендовали использовать современные проверенные методики развития моторики, речи, письма, коррекции поведения, музыкальную терапию и специальную физкультуру. В перечень врачей, которые должны осматривать детей с аутизмом, включили окулиста, гастроэнтеролога и невролога.

Детям с аутизмом важно помочь адаптироваться в обществе и развивать для них инклюзивное образование, сказала Соломатина.

«Это дети, которые не терпят шума, резких звуков, окриков, беготни, к ним нужен особый подход. И учителей надо готовить к этому», — сказала депутат.

Например, в Томске в обычных школах есть классы для детей с аутистическими расстройствами, этот опыт надо перенимать другим регионам, считает парламентарий. Конечно, есть разные формы аутизма — он может протекать как с сохранным интеллектом, так и с разной степенью умственной отсталости, обратила внимание она. В то же время, среди аутистов есть много талантливых и даже гениальных детей.

«И здесь важно найти эту искорку в маленьком человечке, помочь ему развить способности и адаптироваться к общей среде», — добавила законодатель.

Новые клинические рекомендации, по ее мнению, улучшат диагностику и лечение детей с аутизмом. «Проверенные методики действительно принесут пользу детям с аутизмом. Это оградит родителей детей с таким диагнозом от лжеспециалистов, навязывающих ненужные и недоказанные процедуры», — сказала Соломатина.

Полностью материал читайте на сайте «Парламентской газеты» позднее