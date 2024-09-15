Пятерка за осанку: пять важных вопросов о здоровье школьников

2 сентября для тысяч ребят и их родителей начался новый учебный год. Эксперты Департамента здравоохранения Москвы ответили на актуальные вопросы по сохранению здоровья школьников в условиях мегаполиса.

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Вопрос 1. Какие факторы негативно влияют на здоровье школьников?

Главный врач детской клинической больницы им. З. А. Башляевой Исмаил Османов говорит, что плохо сказываются отсутствие у детей позитивного жизненного настроя, увлечение электронными гаджетами и недостаток времени на свежем воздухе.

«Особо отмечу значимость неправильного питания. Избыток или недостаток веса может привести к нарушению иммунитета, развитию хронических заболеваний. Питание влияет и на умственные способности ребенка», — подчеркнул он.

Вопрос 2. Как должны питаться школьники?

По словам главного внештатного детского специалиста, диетолога Департамента здравоохранения Москвы Татьяны Брежневой, в рационе ребенка должны быть белковые продукты — именно они формируют ферменты, гормоны, иммунные тела:

«Питание должно быть разнообразным и включать мясо, молоко, кисломолочные продукты, злаки, овощи и фрукты. Школьнику важно употреблять и растительное масло. А еще детскую еду нужно запекать, варить, тушить, а не жарить».

Вопрос 3. Зачем детям нужна физическая нагрузка и как не навредить спортом?

Детский кардиолог Наталья Котлукова предупреждает: если ребенок мало двигается, это может стать причиной опасных заболеваний.

«Нужно следить, чтобы школьник не слишком много времени проводил с гаджетами, побольше двигался. Утром рекомендую делать зарядку, но без серьезных физнагрузок».

Вопрос 4. Как сохранить осанку ребенка?

Заместитель главного врача по хирургической работе детской больницы имени З. А. Башляевой, детский хирург-травматолог и ортопед Баир Самбатов советует правильно подбирать мебель, за которой ребенок делает уроки. Высота стола и стула должны регулироваться.

«Особое внимание уделите обуви, — подчеркивает врач. — Она должна соответствовать размеру ноги, не давить и не стеснять ее, но и не быть очень большой».

Вопрос 5. Почему важно делать прививки детям?

Главный врач детской городской поликлиники № 133 Дина Русинова говорит, что о вакцинации до сих пор рождается много вредных мифов.

«Считаю, что делать прививки детям крайне необходимо — это надежная и безопасная защита их здоровья. Вероятность осложнения от вакцины в тысячи раз меньше, чем вероятность заболеть инфекцией и получить осложнения от болезни».

Прямая речь

Ирина Каклюгина, руководитель столичного Департамента образования и науки: