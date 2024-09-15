Родителям школьников дали советы, как пережить девять месяцев учебы

Начало учебного года является сложным для ребенка временем, которое может сопровождаться проблемами как с физическим, так и с эмоциональным здоровьем. Американская академия педиатрии предложила ряд советов, которые помогут семьям легче адаптироваться к школьной рутине, а так же сохранить здоровье и благополучие учащихся.

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«Как быстро он засыпает и просыпается ли по ночам? Ответы на эти вопросы помогут вам наладить режим сна ребенка и помочь ему лучше отдыхать и восстанавливаться после тяжелого учебного дня», — заявили эксперты, их слова передает «Ридус».

Они советуют родителям не только следить за физическим здоровьем детей, но и обращать внимание на их эмоциональное состояние.

Кроме того, специалисты подчеркивают важность избегания утренней суеты и регулирования времени, проводимого детьми с гаджетами. Планирование утра и установление правил использования электронных устройств могут способствовать более продуктивному и спокойному началу дня.

По мнению специалистов, важной частью подготовки к учебному году является также разработка плана на случай болезни ребенка. Родителям рекомендуется иметь дома необходимые лекарства и напоминать о гигиене, чтобы минимизировать риск заболеваний в периоды сезонных эпидемий.