Топ-5 самых вредных блюд из школьного меню

Самыми вредными блюдами из школьного меню являются: каша с сахаром, сдоба и выпечка, пельмени, а также макароны из рафинированной муки высшего сорта и сладкие напитки, рассказала NEWS.ru нутрициолог Екатерина Гусева. Она объяснила, что данные продукты провоцируют набор лишнего веса у детей.

Каша с сахаром — слишком много сахара для ребенка. Глюкоза резко подскакивает, но из-за расхода инсулина резервы организма истощаются. И ребенок быстро устает. Сдоба и выпечка из рафинированной муки высшего сорта приводят к набору веса, а также запорам и расстройству пищеварения, — заявила Гусева.

По ее словам, пельмени также готовят из рафинированной муки высшего сорта, кроме того, в них много жира. Регулярное употребление данного блюда провоцирует набор лишнего веса и повышение уровня холестерина у ребенка, напомнила Гусева.

Макароны из рафинированной муки высшего сорта, которые готовят в школе, не очень полезны, так как не дают долгого насыщения, быстро перерабатываются и также провоцируют лишний вес и проблемы с пищеварением. Сладкие напитки — чай, какао, компоты, — подытожила эксперт.

Ранее педиатр Рамил Шахвеледов рассказал, что вес школьного рюкзака не должен превышать 10–15% массы тела школьника. Специалист отметил, что если ребенок весит 30 кг, то портфель не должен быть тяжелее 3 кг. Врач предупредил, что превышение максимального веса рюкзака может вызвать боли в спине, искривление позвоночника и даже сколиоз.