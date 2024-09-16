Педиатр назвал способы предотвратить развитие сколиоза у детей

Правильная осанка и укрепление мышц спины помогут избежать сколиоза у детей, рассказал NEWS.ru заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской КБ Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов. Он подчеркнул, что также необходимо подобрать правильный рюкзак.

Дети должны сидеть ровно. Правильная осанка — залог здоровой спины. Важно, чтобы ребенок сидел ровно как в школе, так и дома. Укреплять мышцы спины: регулярные физические упражнения, направленные на укрепление мышц спины, помогут поддерживать правильную осанку, — заявил Шахвеледов.

По его словам, выбор подходящего рюкзака и соблюдение рекомендаций по его наполнению помогут снизить нагрузку на позвоночник. Регулярные медицинские осмотры также позволяют вовремя выявить проблему и начать лечение для предотвращения прогрессирования заболевания, подытожил Шахвеледов.

Ранее Шахвеледов рассказал, что вес школьного рюкзака не должен превышать 10–15% массы тела школьника. Специалист отметил, что если ребенок весит 30 кг, то портфель не должен быть тяжелее 3 кг. Врач предупредил, что превышение максимального веса рюкзака может вызвать боли в спине, искривление позвоночника и даже сколиоз.

Стилист Ольга Ким ранее заявила, что школьную форму лучше всего выбирать смешанного состава, где присутствуют хлопок и синтетические волокна, за счет которых одежда выносливее. По ее словам, брюки чисто из хлопка быстро протрутся и родителям нужно будет покупать новые. Модный эксперт добавила, что для девочек важной частью школьной формы являются колготки.