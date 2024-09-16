Хотя правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ, нужно продолжать работу в этом направлении, так как вреда от такой формы экзаменов больше, чем пользы, считает первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. ЕГЭ не выполняет свои главные задачи, заявил он в беседе с 360.ru.

Депутат назвал три основные задачи с точки зрения образовательной политики, первая из которых – это подготовка трудовых кадров.

«Мы видим, что в стране кадровый кризис. Единый государственный экзамен никак не способствовал улучшению подготовки кадров для нашей страны — ни рабочих, ни инженерных», — подчеркнул Смолин.

ЕГЭ, по его мнению, не помогает в подготовке ни рабочих кадров, ни инженеров, так как большинство выпускников идут в СПО, но не на рабочие направления, а на специалистов среднего звена.

Вторая задача – это воспитание гражданина, и в этом ЕГЭ тоже не преуспел, так как это, по сути, формализованный подход к образованию, считает парламентарий. По его мнению, такие экзамены подменяют учителей репетиторами, а образование – образовательными услугами.

Третьей задачей Смолин назвал многостороннее развитие личности, подчеркнув, что ЕГЭ этому не способствует, а приводит к катастрофическому падению уровня общего образования на фоне того, что учащиеся предпочитают изучать только те предметы, которые собираются сдавать.

Комментируя негативный отзыв правительства о законопроекте об отмене ЕГЭ, Смолин подчеркнул, что в России к изменению ситуации с ЕГЭ не готова «политическая элита».

Напомним, хотя кабмин не поддержал законопроект об отмене ЕГЭ, авторы документа намерены продолжить добиваться модернизации системы оценки качества полученных школьниками знаний. В Рособрнадзоре заявили об отсутствии инициатив с достойной заменой ЕГЭ.

Ранее в Госдуме назвали главные претензии к ЕГЭ.