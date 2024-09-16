Что делать, если ребенок часто болеет

Родители имеют право оформить больничный лист при болезни ребенка. Ограничений по количеству и дням в течение года нет, но оплата - в пределах лимита. Однако можно воспользоваться и другими вариантами. В том числе временную нетрудоспособность по договоренности может оформить другой родственник.

Например, тетя, бабушка или совершеннолетняя сестра. Если лимит оплачиваемых дней на больничном исчерпан, можно по согласованию с начальством перенести даты еще неиспользованного отпуска на нужный период.

Главная категория для получения такой возможности - это многодетные родители. Также есть вариант взять отпуск за свой счет. До двух недель положено семьям с двумя и более детьми до 14 лет, где есть ребенок-инвалид до 18 лет и одиноким мамам и папам.

Родители, у которых есть дети с ограниченными возможностями, могут взять 4 оплачиваемых дня в месяц на двоих. К тому же для ухода есть возможность оформить неполное рабочее время. Этим может воспользоваться один из родителей ребенка до 14 лет, а если есть инвалидность - до 18 лет.

Например, если часть дня с больным может посидеть бабушка, няня, или он может оставаться один. Ранее мы писали про то, какие социальные выплаты положены родителям-студентам.