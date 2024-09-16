Опасна ли субкультура квадроберов для психики детей

Психолог Зберовский: субкультура квадроберов не опасна для психики детей
Субкультура квадроберов не представляет серьезной опасности для психического здоровья подростков. Об этом рассказал психолог, доктор культурологии, профессор Андрей Зберовский, передает Pravda.Ru.
По его словам, важнее следить за безопасностью своих детей, а не запрещать подобные увлечения. Профессор отметил, что приверженцы этой субкультуры рассматривают ее скорее как способ самоутверждения, а не как протест. Такой способ позволяет детям социализироваться.
«Психология детей настроена на повторение того, что кажется им престижным, вызывающим какую-то высокую оценку в обществе. Детство — это период, когда ребенок чему-то учится. <...> Дети просто копируют модель поведения, которую считают успешной», — сказал Зберовский.
11 сентября сенатор Совета Федерации России Наталия Косихина предложила запретить в РФ субкультуру квадроберов. По ее мнению, любая субкультура должна быть безопасной для окружающих, но она становится опасной, когда выходит за рамки норм общества. Косихина также говорила, что субкультура квадроберов травмирует психику и может привести к трагическим последствиям.
Ранее в Госдуме не поддержали идею запретить квадроберов в России.