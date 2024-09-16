Как выявить у школьника проблемы с психикой

Если ребенок в школе стал слишком отстраненным, начал избегать общения с другими детьми и с родителями, начал мало есть и находиться в одиночестве – это признак наличия психологической травмы. В этом случае нужно срочно вести его к специалисту, объяснила детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей.

© Газета.Ru

«Если ребенок всегда замкнутый и живет «в своем мире», то наша прямая дорога к детскому психиатру. Не боимся данных специалистов! Нужно исключить отклонения», — объяснила Дугенцова.

Когда ребенку поставят какой-то психиатрический диагноз, нужно будет заниматься с ним в соответствии с рекомендациями и подбирать «ключик», добавила эксперт. По ее словам, обычно ребенку в травме требуется терапия, причем важно, чтобы родители работали с психологами сообща.

Родителям и педагогам необходимо стараться быть с ребенком ласковыми и осторожными в выражениях, так как психика у него итак уязвима, заключила Дугенцова.

Ранее психолог объяснила, почему дети в школе становятся жертвами буллинга.