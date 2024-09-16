Пять причин, почему при беременности портится зрение

Беременность — это счастливый период ожидания рождения в наш прекрасный мир нового человека. Но это еще и период значительных изменений в организме женщины, затрагивающих многие системы, включая зрение. Некоторые будущие мамы замечают ухудшение зрения или другие проблемы с глазами, и это может вызвать беспокойство. Рассмотрим основные причины, почему зрение может портиться во время беременности, и что можно предпринять для поддержания здоровья глаз.

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Гормональные изменения

Во время беременности уровень гормонов, таких как прогестерон и эстроген, значительно повышается, что влияет на все тело, включая глаза. Эти гормоны могут изменять структуру роговицы, делая ее более толстой и менее гибкой. Это может вызывать ухудшение зрения и изменения в восприятии расстояний.

«Если вы носите контактные линзы, временно попробуйте перейти на очки, так как линзы могут стать менее комфортными. Обратитесь к врачу, если изменения зрения вызывают сильный дискомфорт», — объясняет офтальмолог Семен Степанов.

Увлажнение глаз

Гормональные изменения также могут привести к снижению выработки слезной жидкости, что вызывает синдром «сухого глаза». Это состояние приводит к сухости, жжению и чувству песка в глазах. Сухие глаза могут негативно влиять на четкость зрения и вызывать раздражение.

«Используйте специальные увлажняющие капли для глаз, рекомендованные врачом, чтобы снять дискомфорт (никогда не занимайтесь самолечением!). Поддерживайте уровень влажности в помещении и пейте достаточно воды для поддержания общего водного баланса организма», — подчеркивает специалист.

Повышение артериального давления

Беременность может сопровождаться повышением артериального давления, особенно при развитии гестоза (преэклампсии). Высокое давление может приводить к ухудшению кровоснабжения сетчатки глаза, вызывая временные нарушения зрения, такие как «мушки» перед глазами, размытость или потемнение в поле зрения.

Регулярно проверяйте артериальное давление у врача. Если у вас есть симптомы преэклампсии — головные боли, резкое ухудшение зрения или отеки — немедленно обратитесь к акушеру-гинекологу. Это состояние требует медицинского вмешательства.

Гестационный диабет

У некоторых женщин во время беременности развивается гестационный диабет — временное повышение уровня сахара в крови. Это может повлиять на зрение, так как высокие уровни глюкозы могут повредить кровеносные сосуды в сетчатке (диабетическая ретинопатия).

Контролируйте уровень сахара в крови с помощью диеты и рекомендаций врача. Регулярно посещайте офтальмолога для проверки состояния глаз. При необходимости он может направить вас на специализированное лечение.

Накопление жидкости (отеки)

Беременность может вызывать накопление жидкости в организме, что приводит к отекам не только на ногах или руках, но и в области глаз. Из-за этого роговица может стать толще, что повлияет на четкость зрения. Эти изменения обычно временные, но могут вызывать временное ухудшение зрения.

«Старайтесь контролировать отеки с помощью правильного питания, уменьшив потребление соли и поддерживая нормальный питьевой режим. Обсудите с врачом возможные способы уменьшения отеков, если они вызывают дискомфорт», — напоминает офтальмолог.

Когда стоит немедленно обращаться к врачу?

Хотя большинство изменений зрения во время беременности являются временными и проходят после родов, некоторые из них могут указывать на более серьезные проблемы со здоровьем. Обязательно обратитесь к врачу, если у вас есть следующие симптомы:

- Внезапное или резкое ухудшение зрения.

- Двойное зрение.

- Сильные головные боли.

- Появление «молний» или «мушек» перед глазами.

Не затягивайте с визитом к специалисту в таких случаях, подобные явления могут быть лишь признаками других, очень серьезных заболеваний, которые могут угрожать здоровью будущей мамы и ее малыша.