Как подростки попадают в опасные сообщества

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Социологи ННГУ построили модель воронки вовлечения подростков в деструктивные интернет-сообщества. Результатами исследования поделился сотрудник пресс-службы вуза Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

Профессора университета Александр Иудин и Дмитрий Шпилев выяснили, что на начальном этапе модераторы опасных сайтов не фильтруют пользователей: они наблюдают за всеми, кто зашел на интернет-страницу и оставил там какой-либо комментарий или реакцию. Злоумышленники анализируют профиль посетителя сайта, чтобы убедиться, что это действительно подросток, и только потом дают ему доступ к форуму или сообществу.

На следующем этапе, по мнению социологов, модераторы выявляют наличие у подростков социальных и психологических проблем, в первую очередь трудностей во взаимоотношениях с родителями. Далее они проверяют, есть ли у ребенка друзья в реальной жизни, поскольку одиноких детей проще завлечь в деструктивное сообщество. Также более уязвимы дети, которые сталкиваются с непониманием сверстниками, травлей, переживают из-за успеваемости в школе и комплексов.

Согласно исследованию, далее подростку дают почувствовать свою исключительность, предоставляя шокирующий контент. Параллельно модераторы сайта получают от него компрометирующие материалы для шантажа. На заключительном этапе подростка склоняют к активным действиям, сопровождая его на индивидуальных или групповых акциях.

Поговорите с детьми, — призвал Алексей Никонов.

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