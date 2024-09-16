Развиваем музыкальный слух у детей: пять ключевых методов

Многие родители стремятся развить в ребенке как можно больше талантов. Одним из топовых запросов мам и пап — как добиться хорошего музыкального слуха. Музыкант Виталий Киселев дает несколько рекомендаций, как проработать чувство ритма у ребенка, если вы замечаете, что малыш стремится к музыкальной теме.

Зачем нам чувство ритма

В период активного роста ребенка развитие музыкального слуха и чувства ритма может быть очень полезным: малыш не только улучшает речь и может раньше начать говорить, но также улучшает координацию движений, не говоря об активном развитии когнитивных способностей.

Начните как можно раньше

Наш эксперт рекомендует начинать музыкальное развитие ребенка еще в утробе. Виталий: «Будущей маме можно начинать прослушивать классику уже во втором триместре, ребенок улавливает малейшие изменения в организме матери, которые происходят под влиянием позитивных эмоций от прослушивания хорошей и любимой музыки». Когда ребенок родился, родителям стоит также следить, с какой интонацией они разговаривают. Постоянные крики и грубый тон приводят к изменениям в несформированной психике ребенка, в таком состоянии ему трудно полноценно развиваться без тревожности. Мягкий грудной тембр, который малыш слышит с самых первых дней от взрослых, закладывает определенную базу, как говорит Виталий.

Записывайте голос

Когда вы все же решили вместе с ребенком, что занятия музыкой станут частью вашей жизни, помимо занятий в музыкальной школе или кружке можно комбинировать с домашними. К примеру, если ребенок учит любимую песню, записывайте его голос, а затем сравнивайте с оригиналом. Виталий: «Прослушивая себя, ребенок учится понимать свои возможности, а сравнение с оригиналом дает ему наглядную иллюстрацию, какого тона и ноты ему нужно добиться. Это невероятно эффективное упражнение».

Не отказывайтесь от музыкальных инструментов

Ребенок может перебрать много вариантов инструментов, пока не найдет свой. Наш эксперт советует начать с игрушечных, пусть они и бывают невероятно раздражающими. Примерно к пяти годам ребенок уже способен сформировать интерес к определенному инструменту, родителям тут стоит быть внимательными. Заставлять чадо играть на инструментах ни в коем случае нельзя! Так вы убьете все желание познавать музыкальный мир. Помимо этого важно постоянно включать хорошую и качественную музыку в любой удобной ситуации — дома, в машине, на прогулке и т. д. Чем более разнообразной будет музыка, тем шире музыкальный кругозор ребенка и лучше восприятие на слух.

Ритмические упражнения

Помогайте ребенку развивать музыкальный слух с помощью ритмических упражнений, варианты которых можно найти как в литературе, так и в Сети. Наш эксперт советует подобрать наиболее комфортное для ребенка и практиковаться в свободное время, главное, не заставлять его упражняться через силу.

Подражаем звукам животных

Может показаться абсурдным, но регулярные упражнения, направленные на подражание звукам природы, невероятно расширяют диапазон ребенка. Пока ребенок только учится говорить, вы можете практиковать следующее — когда учите с ребенком названия животных, просите воспроизвести, что говорит тот или иной зверь. Посещайте с ребенком зоологические музеи и городские фермы, где есть возможность так или иначе услышать звуки животных в максимально реальном формате.