Психолог посоветовала родителям следить за соцсетями подростков

Перепады настроения и неадекватная реакция на стресс могут говорить о проблемах у подростка, на такие признаки стоит обращать внимание не только родителям, но и учителям, заявила детский психолог Ирина Таранова в разговоре с НСН. Она также призвала проверять соцсети детей, так как влияние интернета на психику ребенка очевидно.

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Ранее 13-летний ученик челябинской школы напал на одноклассников с ножом и молотком, в результате чего пострадали четыре человека, одна девочка в критическом состоянии. СМИ выяснили, что мальчик был из благополучной семьи, но при этом был замкнутым, не дружил с одноклассниками. В последнее время он стал одеваться в черное, а в соцсетях писал на темы мирового порядка и силы оружия. Таранова посетовала на то, что никто из окружения мальчика «не бил тревогу».

«Состояние ребенка нужно определять не только по внешним признакам и одежде, есть целый комплекс обстоятельств и признаков, которые в совокупности дают повод для беспокойства. Это не только его посты в соцсетях, черная одежда и замкнутость. Какие еще признаки были с большой вероятностью? Неспособность справляться со стрессовыми ситуациями, эмоциональная нестабильность и перепады настроения. СМИ писали, что он подвергался насмешкам в классе. Очень много разных признаков, которые в совокупности должны заставить обратить внимание на ребенка. Здесь проблема в том, что из окружения ребенка никто не заметил ничего подозрительного. Окружение – это не только родители, учителя, это также и одноклассники. Если бы кто-то забил тревогу, возможно, такой катастрофы бы не было. Родители и учителя здесь выходят не первый план, но, конечно, не могу представить, что ни один ребенок в классе не был подписан на этого ученика в соцсетях», - отметила она.

В связи с этим психолог призвала тщательнее контролировать социальные сети подростков, смотреть, в каких группах состоит ребенок, а также ограничивать время в гаджетах.

«Мы уже понимаем, что роль социальных сетей в таких случаях велика. В истории были эпизоды с группами, где подростки играли в смертельные игры, а эти группы просто манипулировали детьми. Что касается контроля, родительский контроль точно должен быть. Если мы ребенку даем ограничение для гаджетов, например, час в день, а он сам не может это себе обеспечить, значит, он пока не готов к самоконтролю. Если ребенок сидит в социальных сетях четыре часа и больше, значит, эту функцию контроля должен выполнять взрослый. Мы же ребенка отпускаем гулять одного только тогда, когда уверены, что он не уйдет никуда далеко. Здесь такой же принцип. Родители должны быть уверены, что ребенок не состоит ни в каких опасных группах в соцсетях. Периодически нужно открывать историю браузера, смотреть, что посещает ребенок. Если там все хорошо, контроль может быть ослаблен. Да, подростки плохо относятся к ограничениям, но без этого не обойтись», - подытожила собеседница НСН.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предложила удалить ряд опасных Telegram-каналов после нападения ученика на школу № 68 в Челябинске, передает «Радиоточка НСН».