Ким Кардашьян обратилась к мамам детей с дислексией

Ким Кардашьян поделилась ободряющим посланием для матерей детей с «разницей в обучении». Новость появилась спустя несколько месяцев после того, как её дочь Норт Уэст узнала, что у неё диагностирована дислексия.

В пятницу основательница SKIMS опубликовала в своём аккаунте видео с недавнего выступления своей близкой подруги Лорен Санчес на шоу «Взгляд». Во время интервью бывшая журналистка рассказала о своём диагнозе дислексии и прорекламировала свою новую детскую книгу «Муха, которая улетела в космос». Невеста Джеффа Безоса откровенно рассказала, насколько ей было трудно писать, прежде чем она стала журналисткой, удостоенной наград.

В ответ на видео 43-летняя Кардашьян прикрепила сообщение:

«Я перепостила это не потому, что она моя подруга и я её люблю. Но потому что каждая мама, которая боролась со своими детьми с дислексией или любым другим нарушением обучаемости должна услышать, что всё будет хорошо», — добавила звезда.

Дислексия — это расстройство обучения, при котором возникают трудности с чтением из-за неумения распознавать звуки речи. В прошлом году старшая дочь Кардашьян рассказала о том, что у неё дислексия, после того как ей с трудом удалось написать что-то на своём телефоне. Однако Норт не позволила своему расстройству обучаемости помешать ей следовать своим мечтам. В феврале девушка показала свои способности к рэпу и пению, снявшись в клипе Канье и Ty Dolla $ign на песню Talking/Once Again. А в мае Норт сыграла роль юного Симбы в постановке «Король Лев» в Hollywood Bowl, исполнив песню I Just Can't Wait to Be King.