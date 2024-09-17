Психолог дал совет, как подружить ребенка с отчимом или мачехой

Ребенка нужно заранее готовить к жизни с отчимом или мачехой в одном доме, заявил NEWS.ru клинический психолог Артем Тараянц. По его словам, родители должны дать ему понять, что им важен детский комфорт. Однако при этом нельзя позволять ребенку решать, подходит ли отцу или матери новый партнер.

Начните выстраивать контакт с ребенком до того, как новый папа или мама начнет жить с ним в одном доме. Дайте понять ребенку, что вам важен его комфорт, но не позволяйте ему решать за вас, подходит ли вам новый партнер. Не берите на себя всю ответственность за контакт ребенка с партнером. Это обязанность и вашего партнера. Именно он входит в семью, а не наоборот, — подчеркнул психолог.

Тараянц отметил, что если новый муж или жена игнорирует ответственность за выстраивание отношений с ребенком, нужно задуматься, имеет ли смысл продолжать такие отношения. Когда дети рассказывают, что чувствуют со стороны партнеров недвусмысленные намеки или буллинг, психолог рекомендует обратиться к специалистам. Вероятно, что его жалобы небезосновательны.

Сохраните дистанцию между новым партнером и вторым биологическим родителем ребенка. Не допускайте конфронтацию между ними, так как бывшие супруги иногда выстраивают отношения с детьми так, чтобы отомстить своим экс. Поощряйте различные варианты совместного времяпрепровождения партнера и ребенка. На заставляйте ребенка посещать неинтересные ему места. Поговорите с ребенком о том, насколько важен он для вас, и о том, что ваша к нему любовь не изменится с появлением отчима или мачехи, — подытожил психолог.

Специалист также призвал объяснять детям, что у взрослых людей есть определенные потребности в нахождении рядом с любимым человеком. Напоследок психолог посоветовал сказать ребенку, что взрослый готов сделать все от себя зависящее, чтобы помочь ему наладить контакт с новым партнером, но хочет взаимно приложенных усилий.

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