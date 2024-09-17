Стоматолог Крылов объяснил, чем опасно регулярное употребление детьми молока

Молоко – полезный продукт, богатый белком, кальцием, магнием, витамином B12 и йодом. Кроме того, известно, что сыворотка и казеин играют роль в понижении кровяного давления.

Но несмотря на всю пользу молока, злоупотреблять им не стоит, уверен стоматолог Константин Крылов.

В разговоре с NEWS.ru врач рассказал, что это продукт может вызвать у детей кариес. По словам Крылова, кариес образуется вследствие воздействия кислот на твердые ткани зуба, а также потери минеральных компонентов зубами.

«Богатое кальцием молоко тоже обладает кариесогенным эффектом, становясь таковым под действием ферментов слюны в полости рта», — заявил стоматолог.

Кроме того, кариес могут вызвать фрукты, ягоды и сухофрукты, лактоза. Дело в том, что после употребления продуктов из этого списка патогенные бактерии, обитающие во рту, начинают активно размножаться. В результате появляется кариес.

Поэтому Крылов советует давать детям сладкое не чаще двух-трех раз в неделю, а после их употребления обязательно чистить зубы.

Напомним, ранее стоматологи предупреждали, что запущенный кариес может вызвать ангину, тонзиллит, а также проблемы с ЖКТ. Помимо этого, кариес вызывает отит, одонтогенный синусит.

Чаще всего с такими осложнениями сталкиваются дети, поскольку их иммунитет сформирован не до конца.

Поэтому при наличии невылеченных зубов дети будут чаще болеть простудными заболеваниями. Такие зубы являются постоянным источником инфекции. Например, при наличии у ребёнка аденоидов, лор-врач обязательно спрашивает заключение от стоматолога, чтобы понять, в каком состоянии находятся зубы у ребёнка.