Пять опасных субкультур, которые ломают детскую психику

Современные подростки все чаще находят себя в различных субкультурах, которые помогают им формировать идентичность и находить единомышленников. На смену популярным когда-то готам и эмо пришли новые увлечения, такие как хоббихорсинг, квадробика и фурри. Однако, несмотря на их положительные аспекты, эти хобби могут оказывать негативное влияние на психику детей, об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

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Хоббихорсинг

Хоббихорсинг – это игра, в которой подростки используют игрушечных лошадей для создания ролевых сцен. Это увлечение позволяет развивать социальные навыки, фантазию и укреплять дружеские связи. По словам клинического психолога Станислава Самбурского, хоббихорсинг является одним из самых безопасных способов завести друзей и активно проводить время. Он напоминает традиционные игры, такие как казаки-разбойники, которые способствовали социализации в предыдущие поколения.

Однако даже такое, казалось бы, безобидное занятие может скрывать проблемы. Подростки, вовлеченные в хоббихорсинг, могут начать искать чрезмерное внимание к себе, что может привести к зависимости от одобрения окружающих.

Квадробика

Квадробика сочетает в себе физическую активность и элементы ролевой игры. Подростки-квадроберы часто надевают костюмы животных. Это не только развлечение, но и способ укрепления социальных связей. Однако некоторые участники начинают слишком глубоко погружаться в свои роли, имитируя повадки животных и передвигаясь на четвереньках.

Хотя физическое перевоплощение может быть интересным и полезным, такая ассоциация с животными может стать опасной для подростков с пластичной психикой. Полное погружение в роль может привести к избеганию человеческого поведения и социальной изоляции.

Фурри и зооантропоморфизм

Фурри – это субкультура, в которой люди идентифицируют себя с животными, создавая персонажей с антропоморфными чертами. Это явление имеет глубокие психологические корни: многие подростки ищут утешение в своих фантазиях, чтобы справиться с эмоциональными перегрузками и одиночеством. Особенно это актуально для первокурсников, которые сталкиваются с новыми вызовами и стрессами.

Станислав Самбурский отмечает, что фурри могут служить защитной функцией психики, позволяя выплеснуть страхи и переживания. Тем не менее важно помнить, что уход в такие фантазии может стать признаком психологических проблем.

Териантропия

Териантропия – это более глубокая форма идентификации с животными. Подростки находят в этом убежище от давления со стороны родителей и общества. Многие дети чувствуют себя менее любимыми и ценными по сравнению с домашними питомцами, которые получают безусловную любовь и внимание.

По словам психолога, такая самоидентификация может скрывать сильнейшую потребность в любви и принятии. Когда дети видят, что питомцы получают больше внимания и заботы, они могут стремиться стать «лучше», чтобы заслужить ту же любовь.

Как отмечает эксперт, под костюмом милого животного может прятаться травмированный ребенок, который не получает поддержку от семьи.

Сталкеризм

Сталкеризм – это явление, привлекающее внимание, когда люди преследуют объект своего интереса, создавая угрозу. В России пока нет четкой юридической классификации сталкеризма, но он представляет реальную опасность для жертв.

Сталкеры могут страдать от психических заболеваний, таких как шизофрения или биполярное расстройство, но также могут иметь низкую самооценку или патологическую ревность. Подростки, находясь в процессе формирования личности, часто становятся жертвами сталкеров, что приводит к эмоциональным травмам.

Взаимодействие со сталкером подрывает эмоциональное состояние жертвы, создавая атмосферу страха и беспокойства. Жертвы могут чувствовать себя изолированными и беспомощными, что негативно сказывается на их психическом здоровье.

Жертвам сталкеров важно создать группу поддержки из друзей и близких и обратиться за профессиональной помощью для преодоления стресса и минимизации травм, пишет Life.ru.

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