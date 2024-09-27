Какими качествами должен обладать хороший учитель

Если для детей получится найти хорошего педагога, их школьные годы учебы станут, пожалуй, лучшими в жизни, а образование станет фундаментальным., а грызть гранит науки будет намного легче. Но ка кто такой этот самый хороший педагог и как его вообще вычислить среди остальных? На эти сложные вопросы отвечает Рамблеру магистр педагогики, учитель высшей категории Любовь Васильева.

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Хороший педагог – это не только красный диплом, масса наград в конкурсах и огромный стаж работы. Действительно высококлассный специалист должен обладать, как минимум, шестью важными качествами. И не все их них напрямую связаны с образовательным процессом. Васильева Любовь Ивановна Магистр педагогики, учитель высшей квалификационной категории

Первое качество: компетентность и профессионализм

Сегодня от учителя в школе требуется глубокое знание своего предмета, высокая успеваемость класса, знание, как устроена образовательная система. Плюс он просто обязан быть в курсе всех новшеств – методик преподавания, законодательных актов и даже изменений в словарях. Но важнее всего – влюбленность в свое дело, которая постоянно мотивирует учителей развиваться.

Второе качество: стрессоустойчивость

Если вы умеете сохранять спокойствие пока ученики носятся на переменах или при нападках хулиганов, пытающихся самоутвердиться через плохое поведение, проявляете чудеса изобретательности в разрешении споров и обладаете развитым эмоциональным интеллектом – поздравляем! Вы можете проявить себя в педагогике. Именно в этой сфере приходится иметь стальную выдержку и огромный запас внутренней энергии, чтобы справляться с эмоциями школьников и своими собственными.

Третье качество: гибкость и способность адаптироваться

Умение адаптироваться для всего человеческого вида стало базовой характеристикой, но у профессиональных педагогов эта черта возведена чуть ли не в абсолют. Ведь они всё время осваивают новые технологии, разбираются со сверхсрочными задачами и точно знают, что такое многозадачность. И для всего этого требуется высокий уровень моральной зрелости.

Четвертое качество: высокий уровень базового счастья

Казалось бы, что высокий уровень базового счастья совершенно не клеится с работой педагога — ты с утра до вечера на ногах, ученики и их родители попадаются разные, а после работы проверяешь кипы тетрадей. Но именно высокий уровень базового счастья помогает учителям бороться со стрессом, сверхурочными нагрузками, дополнительной внеклассной работой и не дает предаваться самобичеванию, если подопечные не блещут успехами.

Когда у учителя есть привычка оптимистично смотреть на мир и благодарить, если не за все, то за многое, он существенно улучшает качество своей работы. Он становится для своих студентом источником добра, тепла и света, а это откладывает отпечаток на всю их жизнь, а не только на сферу образования и дальнейшей карьеры. Васильева Любовь Ивановна Магистр педагогики, учитель высшей квалификационной категории

Пятое качество: эмпатия

Она нужна не только для того, чтобы поставить себя на место ребенка, четко распознавать его эмоции и чувства. Эмпатия помогает создать благоприятную атмосферу на занятиях и заинтересовывать учеников в материале, что обязательно сказывается на их успеваемости. Ведь знания и умения школьников во многом зависят от того, насколько педагог умеет понять каждого и замотивировать учиться.

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Шестое качество: энтузиазм и созидательное творчество

Это то самое «топливо», на котором любой педагог будет сначала набираться опыта, а потом долгие годы работать. И абсолютно неважно при этом, сколько ему лет. Творчество и энтузиазм не имеют возраста, а горящие глаза учителя для учеников – лучший и самый пример и источник вдохновения.

Говоря о важных для учителя качествах, можно выделить еще много немаловажных черт характера, помогающих в работе. Но все они, так или иначе, оказывают влияние на его подопечных.