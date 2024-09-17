Как рассказать дошкольникам о безопасном поведении и общении

Детский психолог, нейропсихолог Екатерина Ильичёва посоветовала родителям рассказывать дошкольникам о безопасном поведении и общении с помощью упражнения «Светофор доверия».

Для этого нужно вырезать из цветной бумаги три больших круга красного, жёлтого и зелёного цветов, расположив их на листе бумаги в форме светофора, поделилась она в беседе с газетой «Известия».

После этого фото родителей и родственников располагаются в зелёном круге безопасности, в жёлтый круг помещаются фото знакомых, но не близких людей, а в красный — фото незнакомцев, объяснила Ильичёва.

«Обсудите с ребёнком, что с чужими, малознакомыми людьми лучше не разговаривать, не брать ничего от них в руки. Даже из вежливости не вступать в диалог», — добавила психолог.

Ранее психолог, кандидат наук Екатерина Каталина в беседе с НСН заявила, что квадробинг не является опасным хобби для детей.