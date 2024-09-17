Российские врачи выходили миниатюрного младенца

Врачи Видновского перинатального центра выходили мальчика, который родился раньше срока. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

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Ребенок родился на 29-й неделе беременности: у его матери началась отслойка плаценты, ей провели экстренное кесарево сечение.

«На свет появился миниатюрный мальчик весом 990 граммов и ростом 38 сантиметров. Более двадцати дней жизни малыш провел в реанимации новорожденных под постоянным контролем детских анестезиологов-реаниматологов», — рассказали медики.

В возрасте двух месяцев младенцу провели операцию на глаза, а в 2,5 месяца мальчика вместе с матерью выписали домой.

«Наш маленький герой научился без дополнительной оксигенации самостоятельно дышать, у него хороший аппетит, съедает весь объем питания из бутылочки и даже прикладывается к груди матери», — поделилась успехами ребенка неонатолог Алина Обливанцева.

К выписке маленький пациент набрал более 1,5 кг — сейчас младенец весит 2600 граммов.

Ранее в Уфе врачи выходили мальчика, родившегося с весом 820 граммов.