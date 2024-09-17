Опасен ли «поцелуй аиста» на коже младенцев

Поцелуями, метками или укусами аиста врачи называют красные пятна на коже младенцев. Так могут выглядеть и доброкачественные новообразования — гемангиомы, рассказал «Клопс» врач-дерматолог Александр Папин.

Гемангиомы нередко формируются во время внутриутробного развития или на первом году жизни. Причины этого до конца не изучены.

«Предполагается, что на их возникновение могут влиять генетические факторы или гипоксия плода во время беременности», — прокомментировал доктор.

Доброкачественная опухоль формируется из-за аномального роста клеток кровеносных сосудов. Часто она появляется на лице, голове и туловище.

«Сначала можно заметить лишь пятно сосудистой сетки или капилляров. За три-четыре месяца гемангиома набухает, становится ярко-красного цвета», — отметил врач.

Дальше опухоль может увеличиваться в течение года. А после её рост замедляется. По статистике, в 70 процентах случаев гемангиомы просто исчезают сами по себе, продолжил дерматолог. Но, несмотря на это, нужно тщательно следить за этими новообразованиями, наблюдать и контролировать.

«Рекомендуется фиксировать все изменения фотографиями с линейкой. Важно не упустить момент, когда может потребоваться хирургическое вмешательство», — подчеркнул Папин.

Бывает, что на поверхности кожи видна лишь незначительная часть гемангиомы. В ряде случаев опухоль образуется на внутренних органах, может сдавливать или нарушать их работу.