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Красноярским родителям дали рекомендации по укреплению здоровья детей

Режим дня:

Как укрепить здоровье детей
© runews24.ru
  • Важно приучить ребенка к четкому режиму дня, ложась спать и просыпаясь в одно время, даже в выходные дни.
  • Не стоит забывать о ежедневной зарядке, которая помогает поддерживать тонус и бодрость.

Личная гигиена:

  • Чистота – залог здоровья. Прививайте ребенку привычку следить за своим телом и одеждой, чистить зубы два раза в день, регулярно мыть руки с мылом, особенно после улицы, контакта с животными и игр.

Правильное питание:

  • Рассказывайте детям о пользе здоровой пищи и вреде вредных продуктов.

Здоровый образ жизни:

  • Поговорите с детьми о пагубном влиянии курения и алкоголя.
  • Ограничьте время, которое дети проводят перед экраном. Лучше организовать активные игры на свежем воздухе.

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