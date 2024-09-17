Как укрепить здоровье детей

Красноярским родителям дали рекомендации по укреплению здоровья детей
Режим дня:
- Важно приучить ребенка к четкому режиму дня, ложась спать и просыпаясь в одно время, даже в выходные дни.
- Не стоит забывать о ежедневной зарядке, которая помогает поддерживать тонус и бодрость.
Личная гигиена:
- Чистота – залог здоровья. Прививайте ребенку привычку следить за своим телом и одеждой, чистить зубы два раза в день, регулярно мыть руки с мылом, особенно после улицы, контакта с животными и игр.
Правильное питание:
- Рассказывайте детям о пользе здоровой пищи и вреде вредных продуктов.
Здоровый образ жизни:
- Поговорите с детьми о пагубном влиянии курения и алкоголя.
- Ограничьте время, которое дети проводят перед экраном. Лучше организовать активные игры на свежем воздухе.