Названы плюсы онлайн-обучения школьников

Домашнее образование позволяет подстроить расписание под детей, рассказала 360.ru профессор Наталия Любомирская. По ее словам, также благодаря онлайн-обучению многие школьники могут учиться даже за рубежом.

Например, есть дети, которые спортом увлекаются, есть дети художественно одаренные. И порой сочетание таких вещей при посещении обычной школы очень неудобно. Поэтому это первый плюс, — объяснила эксперт.

Профессор отметила, что такой формат активно начал развиваться во время пандемии коронавируса. Сейчас домашнее обучение открывает доступ к российскому образованию и аттестату для тех, кто живет в других странах.

Для них тоже это очень мощный фактор получения российского аттестата и российского образования. Поэтому онлайн-обучение, я думаю, будет процветать и дальше, потому что оно обладает колоссальной гибкостью, подстраиванием под детей. <...> На мой взгляд, перспективная история, — добавила Любомирская.

Ранее стало известно, что обучение детей вне школ начало набирать все большую популярность в России. Родители чаще стали предпочитать домашнее обучение и онлайн-школы. Статистика показывает, что с 2016 года число детей, ушедших на удаленку, увеличилось уже в 10 раз.