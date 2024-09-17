Как научить ребенка одеваться самостоятельно

Нет ничего сложного в том, чтобы научить ребенка самостоятельно одеваться. Однако для этого родителям все равно придется запастись терпением и подходящей одеждой.

Для начала нужно правильно выбрать одежду для малыша. Отдавайте предпочтение простым и удобным вещам, которые можно легко надеть и снять. Шнурки, большое количество застежек и завязки не подойдут.

Брюки возьмите с широкой резинкой на талии, просторные и мягкие на ощупь. Спереди должен быть рисунок или аппликация, чтобы ребенок понимал, где задняя, а где передняя стороны.

Колготки, штаны, носки малыш должен надевать сидя, но ноги должны свободно свисать. Если ваше чадо путается в штанинах и застревает в них, просто поддержите его.

Футболку и свитер покупайте с широкой горловиной. Дети не должны ощущать себя «запертыми» в одежде. Если малыш застрянет в горловине и испугается, не кричите на него, а спокойной помогите натянуть ее.

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