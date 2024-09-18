Педиатр рассказал, безопасны ли батуты для здоровья детей

По статистике, более 800 тысяч детей получили травмы на батутах в период с 2009 по 2018 год. Причём это были как синяки и ушибы, так и растяжения и переломы костей. Так стоит ли ребёнка вести в батутный парк?

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Батуты на самом деле могут привести к серьёзным травмам у ребёнка. Например, к переломам костей или повреждениям связок, которые требуют хирургического вмешательства, параличу, опасным для жизни травмам. Поэтому Американская академия педиатрии рекомендует не допускать детей на батуты, за исключением мест, где есть профессиональные тренеры и специализированное оборудование.

Сотрясения мозга — ещё одна распространённая травма, которую дети получают на батутах. Сотрясения могут привести к головным болям, тошноте и другим симптомам. Также они способны повлиять на сон, мышление и успеваемость в школе ребёнка.

Одно исследование показало, что 11% прыгунов в 18 различных батутных парках получили серьезные травмы. Согласно другому исследованию, те, кто получил травмы в батутных парках, в два раза чаще нуждаются в хирургическом вмешательстве, чем те, кто получил травмы в других местах.

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