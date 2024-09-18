Как не допустить развития у детей близорукости

Люди, как взрослые, так и дети, ведущие активный образ жизни и проводящие достаточно времени на улице, реже страдают близорукостью и так называемым синдромом сухого глаза, рассказал NEWS.ru врач-офтальмолог Кирилл Светлаков. По его словам, постоянное времяпрепровождение перед экраном ноутбука или ПК даст обратный результат.

Во время COVID-19, когда школьников фактически заперли дома на дистанционное обучение, а взрослых — на удаленку, число случаев миопии увеличилось на 20%. Сидячий образ жизни негативно влияет на здоровье глаз, так как работа желез, отвечающих за нормальную поверхность глаза и слезную пленку, ухудшается при недостатке кислорода и солнечного света, — отметил врач.

Для сведения негативного влияния к минимуму нужно сократить продолжительность занятий у детей до 45 минут с небольшим перерывом на разминку. Не стоит забывать о ежедневных прогулках на свежем воздухе для укрепления здоровья, посоветовал Светлаков.

Среди взрослых людей процент близорукости несколько ниже из-за уже сформированного организма, однако у них наблюдается другая типичная проблема — синдром сухого глаза. Он всегда связан с перенапряжением зрительного органа, подчеркнул офтальмолог. При возникновении синдрома на помощь придет знание простейших основ: умеренность в труде, перерывы каждый час при работе за компьютером и, конечно, пребывание на свежем воздухе.

Старайтесь не пренебрегать нахождением на свежем воздухе, пешими прогулками, спортом. Помните, что прописанные лекарства могут давать только временный эффект, поскольку очень важно работать не только с последствиями, но и с причинами возникшей проблемы. Часто бывает достаточно поменять привычный распорядок дня, чтобы улучшить здоровье, — констатировал собеседник издания.

Ранее офтальмолог Зарина Курачинова объяснила, что главное различие катаракты и глаукомы заключается в методике лечения. По ее словам, в первом случае эффективно хирургическое вмешательство, во втором же нужно постоянное медицинское наблюдение.