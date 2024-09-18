Многодетная россиянка родила 12-го ребенка за 10 минут

36-летняя петербурженка стала матерью в 12-й раз, мальчик весом 4,7 килограмма и ростом 58 сантиметров появился на свет всего за 10 минут после поступления женщины в городской роддом № 10. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения в Telegram-канале.

Жительница Санкт-Петербурга Александра Федорова стала матерью в 12-й раз, новорожденный появился на свет за 10 минут после поступления женщины в родильное отделение.

«Дети — это большая любовь и огромная ответственность, мне всегда хотелось большую семью, чтобы было много детского смеха, конечно, сложно уделить внимание каждому, но я стараюсь», — поделилась женщина.

Мальчик родился здоровым, младенец весит почти пять килограммов. Как отметили врачи, это шестые роды многодетной матери в родильном доме № 10.

До этого сообщалось, что жительница Югры в 37 лет стала матерью шестерых детей, родив тройню. Жительнице города Лянтор, сделали кесарево сечение. На свет появились два мальчика и девочка с весом 1520, 1780 и 1980 граммов. Дети находились под наблюдением врачей 32 дня — за это время они окрепли и набрали необходимый для выписки вес. Многодетная мать поделилась, что беременность протекала очень хорошо, а также поблагодарила врачей, которые помогли ее детям родиться здоровыми.

Ранее россиянин принял роды у жены в машине, прямо по дороге в роддом.