Российские школьники хотят учиться с помощью мемов, игр и технологий

Почти половина — 44% — школьников предпочитают гибридное обучение, которое сочетает традиционные оффлайн занятия с онлайн-обучением. Это показало исследование крупнейшей онлайн-школы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом каждый четвертый опрошенный (25%) выбирает самостоятельную подготовку с помощью курсов в онлайн-школах, а почти каждый пятый (19%) учится с помощью онлайн-уроков с репетиторами в реальном времени. Лишь 7% школьников ответили, что им нравится обучение и подготовка к экзаменам в офлайне.

Также опрос показал, какие виды образовательного контента нравятся школьникам. 81% учеников предпочитает изучать учебные материалы по заранее записанным видеоурокам в удобное для себя время. 73% детей выбрали вебинары и онлайн-семинары в прямом эфире. 54% нравится формат интерактивных заданий и игр.

Школьники отмечают важность использования современных технологий в обучении. Наиболее полезными они считают мобильные приложения для обучения (70%), интерактивные доски и цифровые учебники (60%), а также персонализированные образовательные платформы (35%) и виртуальную и дополненную реальность (21%).

Опрос показал, что ученикам особенно интересны приложения на основе ИИ: 71% считают, что ИИ помогает глубже понимать сложные темы и ускоряет поиск нужной информации. По мнению школьников, ИИ также улучшает тестирование и оценку знаний (47%), персонализирует обучение (39%) и развивает новые навыки (32%).

Школьники активно используют интернет для учебы: 78% опрошенных заявили, что заходят в сеть для обучения ежедневно. При этом они проводят в гаджетах 5-6 и более часов каждый день, это отметили 70% респондентов.

Среди интернет-ресурсов и платформ ученики выделили самые популярные для обучения. Чаще всего респонденты используют ресурсы онлайн-школ (84%), YouTube (80%) и Telegram (76%). Социальные сети также играют важную роль в образовательном процессе: большинство (86%) школьников предпочитают узнавать о новостях и трендах через соцсети и взаимодействуют с учителями и одноклассниками через мессенджеры (68%).

Для усвоения информации школьники считают наиболее эффективными визуальные материалы (81%), практические задания и проекты (75%), а также юмор и мемы (59%) и игровые элементы (32%).

Почти половина (49%) школьников считают, что геймификация и игры играют важную роль в учебном процессе, делают учебу интереснее и помогают лучше учиться.

Большинство опрошенных учеников (80%) отметили, что использование преподавателями мемов и юмора положительно влияет на образовательный процесс и помогает лучше запоминать информацию.

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