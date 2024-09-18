Стоит ли платить школьнику за оценки и работу по дому

Многие родители придерживаются мнения, что для стимуляции ребенка к учебе оплата оценок — самый эффективный способ. Так ли это, мы спросили у детского психолога, сказкотерапевта Ирины Прокофьевой.

Важная истинная мотивация

Начнем со школьных оценок. Мотивация деньгами действительно может дать быстрый эффект. Ребенок начинает активно заниматься, а оценки становятся лучше. Родителям больше не нужно уговаривать его учиться и следить, чтобы он делал домашние задания. Казалось бы, прекрасная схема: и карманные деньги к ребенку поступают, и учеба стимулируется.

Однако, наш эксперт предупреждает — происходит подмена мотивации. Ирина:

«Задумайтесь, вам же не приходило в голову платить ребенку за чистку зубов? И правильно — ведь истинной мотивацией этого действия является забота о себе, о своем здоровье, а не получение вознаграждения».

Важно, чтобы у человека сохранялась истинная мотивация делать важные вещи: заботиться о себе, чтобы быть здоровым; учиться, чтобы получать знания, развиваться, профессионально расти. Именно такие связки нам нужно создать в сознании ребенка, чтобы на протяжении всей жизни им двигала правильная мотивация к развитию и улучшению своей жизни.

Ребенок может потерять смысл

В случае, когда истинная мотивация подменяется денежной, ребенок просто не видит иного смысла от учебы. Желание хорошо учиться (и вообще — учиться) будет присутствовать только до тех пор, пока у него есть денежная цель, а у родителей — возможность платить. Не стоит забывать и о том, что аппетиты у десятиклассника будут намного выше, чем в начальной школе, а учиться в институте без денежной стимуляции и вовсе не захочется.

А что же делать с обязанностями по дому?

Похожим образом обстоит ситуация и с домашними делами. Истинная мотивация делать работу по дому — это участвовать в жизни семьи, чувствовать себя ее частью, делать свой вклад в семью. Каждый ребенок на самом деле хочет этого: вспомните, с какой охотой малыши делают «взрослые» дела, помогают родителям по дому. Еще на этом этапе важно наделить ребенка своей зоной ответственности, подчеркивая, как важно его участие в домашних делах.

Ирина:

«Конечно, подросток уже не бежит с таким же рвением подметать полы и загружать посудомойку, но родители, мягко и настойчиво, должны придерживаться выбранной стратегии поведения: мы семья, мы вместе живем в этом доме и вместе несем ответственность за бытовые вопросы».

Мама ведь не получает денег за то, что готовит еду. Папа не получает денег за то, что пылесосит пол. Сын не получает денег за то, что выносит мусор. Это наш общий вклад в жизнь нашей семьи.

Исключения есть всегда

Тем не менее есть ситуации, в которых платить ребенку за работу по дому можно и нужно, поясняет эксперт. Когда ребенок начинает получать карманные деньги, у него появляется свобода ими распоряжаться и вкус к обладанию деньгами. Очень часто дети хотят подзаработать, но до 14 лет найти подработку может быть непросто. В такой момент, чтобы не отбить у ребенка желание увеличить доход, родители могут сами предложить ему дополнительный заработок. Ирина:

«Это могут быть задачи по дому, которые не входят в его обязанности — например, мытье машины, сборка мебели, разбор кладовки или балкона и так далее».

Высший пилотаж, если ребенок сам найдет потребность и «продаст» родителям свои услуги — предложит покрасить старый шкаф, посадить цветы на клумбе, собрать стеллаж на балконе или убраться в гараже. Как говорит психолог, это развивает у детей предпринимательское мышление (умение найти идею и «продать» ее клиенту), а также закладывает позитивные установки «мой доход зависит от меня», «вокруг всегда есть возможности для заработка».