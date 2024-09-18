Мужчинам назвали плюсы отцовского декрета

Мужчины, которые взяли декретный отпуск, могут проводить время с ребенком и получать за это пособия, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на социальный фонд России. Также отпуск по уходу за ребенком идет в трудовой стаж отца.

По данным издания, пособие для мужчин в декретном отпуске составляет 40% от средней зарплаты за два года, однако размер может меняться в зависимости от места проживания. Отпуск по уходу за ребенок до полутора лет влияет на формирование пенсионных баллов отца, поскольку за первого ребенка начисляется 1,8 баллов, за второго — 3,6, за третьего и четвертого — 5,3 баллов.

С 2024 года появилась возможность одновременно и работать, и получать пособия. Важно, чтобы в период декрета отца, мать не находилась в таком же отпуске с такими же пособиями. Средства выплачивают согласно графику.

Ранее психолог Диана Машкова рассказала, что у мужчины, особенно у мужа, нужно напрямую спрашивать о готовности стать отцом в честном разговоре. По ее словам, по косвенным признакам угадывать это бесполезно.

До этого депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 60% от среднего заработка родителя и установить минимальный размер пособия на уровне 100% от прожиточного минимума для детей в регионе проживания.