Где детям смотреть мультфильмы после проблем с YouTube

После начала деградации YouTube в России пользователи начали испытывать сложности в том числе и к детскому контенту. Сбои коснулись сервиса YouTube Kids с мультфильмами и образовательными видео, что встревожило родителей. Рассказываем, где теперь ребенку смотреть мультики и детские передачи.

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Одной из платформ, на которой можно найти ролики для детей, является NUUM, запущенный МТС еще в 2023 году. Здесь, в частности, можно найти уже полюбившиеся мультфильмы, например, "Анастасию", "Тайну Коко", "Кунг-Фу Панду" и "Приключения капитана Врунгеля".

Особый интерес россияне проявляют и к "VK Видео": в первую неделю августа число просмотров детского контента здесь выросло на 57% в сравнении с показателями июля. Разработчики добавили сюда раздел "Детям", где юным пользователям предлагаются не только мультфильмы, но и фильмы. Самыми популярными на начало месяца работами среди детей стали мультсериалы "Маша и Медведь", "Три Кота", "Смешарики", а также мультфильмы "Лунтик и его друзья", "Лекс и Плу: Космические таксисты" и "Забезу. Уши с хвостиком". Кроме этого, компания намерена в ближайшее время увеличить количество такого контента за счет сотрудничества с новыми блогерами и киностудиями.

Еще одна платформа - Rutube. Она работает с 2006 года, но ориентир на детскую аудиторию сервис взял два года назад, запустив приложение "Rutube Детям" без рекламы и взрослого контента. Здесь собраны мультфильмы, детские телепередачи, шоу семейных и детских блогеров, радио- и ТВ-передачи, специально отобранные экспертами. Благодаря простому интерфейсу и голосовому поиску, юные пользователи могут ориентироваться в каталоге без помощи взрослых. Более того, родители могут следить, сколько времени их ребенок смотрит контент, установив таймер.

Раздел "Детям" был добавлен и в "Дзен". В нем представлены многосерийные проекты анимационных студий, включая "Фиксики", "Синий трактор" и "Простоквашино", и развивающие программы, например, "Аркадий Паровозов" и "Ми-Ми-мишки". Здесь есть и тематические подборки: к примеру, можно найти видео для малышей или в дорогу.

В стриминговом сервисе "Кинопоиск" тоже находится каталог мультиков и фильмов для детей разного возраста - их даже можно скачивать и смотреть без интернета по подписке. Помимо этого, у "Яндекса" есть приложение "Плюс Детям" с полезным контентом: сюда добавлены не только мультфильмы и музыка, но и "умные" игры, развивающая программа, раскраски и многое другое.

Пользователи видеосервиса Movix получили доступ к большой коллекции мультфильмов, а также развлекательных и образовательных программ для самых маленьких.

Новый контент доступен по подпискам START и viju - на них можно оформить бесплатный пробный период сроком на две недели. Подборка детских программ и мультфильмов появится на виртуальной витрине, то есть в отдельном разделе на сайте или в приложении.

Новинки появятся и на приставках Movix. Сервис VK Video уже предустановлен на большей части приставок - его можно найти в меню "Приложения" или на главной странице приставки.

Детский контент доступен и в онлайн-кинотеатрах, в том числе в ivi, Okko, Start, Wink и Premier. Он находится либо в специализированных подборках, либо в отдельных разделах. Также сервисы стараются пополнять коллекции роликами с блогерами, развивающими программами и стримингом телеканалов.