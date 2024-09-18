Эксперт: нужно выявлять «заряженных на инциденты» детей в школах

Завуч должен налаживать «здоровый микроклимат» в учебном заведении.

Для предотвращения нападений стоит «индивидуально» работать с подростками.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил кандидат юридических наук Александр Карабанов.

«Государству не нужно тратить какие-то огромные бюджеты, чтобы нанимать ЧОП, ставить дополнительные рамки. Нужно ввести в школу две кадровые должности: психолог, который должен работать с детьми и выявлять потенциальных, заряженных на инциденты детей; и ещё один завуч, который в общем формате контролировал бы тоже здоровый микроклимат. Акцент надо делать не на технической какой-то совершенности безопасности, а на работу индивидуально с детьми. Надо сделать акцент на профилактику таких случаев, исходя из общения со школьниками и непосредственного участия в их жизни. Невозможно сделать из школы СИЗО. Это с точки зрения применения дополнительных мер безопасности в виде рамок, охраны, оружия».

Сегодня в СК назвали формальной охрану школы в Челябинске, где произошло нападение. В ведомстве заявили, что рамка и турникет не были подключены к сети. Кроме этого, сообщается, что по факту случившегося возбуждено дело о небезопасных услугах. Ранее были задержаны замглавы охранного предприятия и замдиректора учебного заведения.

В понедельник в школу № 68 Челябинска подросток пришёл на занятия с молотком. По данным регионального Минздрава, в результате нападения пострадали трое 13-летних школьников: это две девочки и мальчик. Также травмы получил преподаватель. Нападавшего задержал вызванный в учебное заведение наряд Росгвардии.