Как сделать классную презентацию на урок: 11 лайфхаков

Советы, которые облегчат выполнение домашки.

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Буквально с первого класса детям приходится делать доклады — и презентации к ним. И мы всецело за такой навык: ведь это необходимо не только в школе, но и в университете, и на будущей работе.

Проблема в том, что никто в школе не учит детей, как подкреплять свои идеи классным визуальным сопровождением. Никто не объясняет, где искать подходящие картинки, как сочетать шрифты, как интересно разместить текст и изображения на слайде. Мы решили это исправить и поделиться лайфхаками, поэтому вместе с набором программ МойОфис предлагаем вам показать этот текст ребенку (или учиться делать презентации вместе с ним, потому что навык действительно очень полезный!).

Придумайте историю

Это важно для любого выступления. Сперва — соберите в текстовом документе информацию по заданной теме, а потом расположите ее в нужном порядке. Важно: слайды после текста. Но при этом постарайтесь придумать вместе с ребенком настоящую историю: главный герой (например, молекула) проходит путь и сталкивается с разными препятствиями. В этом рассказе, как и в любом другом, должна быть драматургия: завязка, кульминация и развязка. Предложите ребенку объяснить заданную тему так, будто ему нужно пересказать материал урока другу — это поможет ему запомнить информацию, понятно и просто рассказать тему в классе и научиться преподносить любую свою идею необычно и интересно!

Пользуйтесь шаблонами

Да, большинство пособий по созданию презентаций посоветуют вам отказаться от стандартных шаблонов — и мы их понимаем! Если вы делаете презентацию для творческого конкурса или крупного международного доклада, то лучше, если она будет оригинальной и непохожей на другие. Но мы сейчас говорим о самых первых презентациях семилетки, у которого нет нужной насмотренности и представлений о композиции и удобстве чтения. Поэтому сначала пользуйтесь готовыми шаблонами — это будет азбука. Когда вы их освоите, вам уже захочется что-то поменять, добавить или убрать — в этот момент уже можно будет начать эксперименты. В любом случае гораздо проще отредактировать под свой вкус и потребности уже готовый шаблон, нежели начинать собирать презентацию с абсолютно чистого листа.

Работайте в удобных программах

Чем больше презентаций ребенок сделает в одной программе, тем лучше изучит ее инструменты — и тем быстрее пойдет процесс. Для работы с любыми школьными заданиями отлично подойдет МойОфис для дома — набор программ, с которыми легко делать таблицы, презентации и писать тексты. В нем очень понятный интерфейс и много инструментов, которые помогут ребенку в подготовке домашних заданий. Он поддерживает все нужные форматы документов, так что ничего дополнительно устанавливать не нужно. В таблицах встроено более 200 формул, тексты и презентации можно сразу конвертировать в PDF, есть автоматический редактор, возможность сравнивать документы и даже возможность оставлять комментарии в аудиоформате. Что важно и удобно: устанавливаются они не только на компьютер, но и на мобильный телефон, так что в любой момент можно быстро отредактировать слайд или текст — и сделать это в любом месте!

Один слайд — одна мысль

И мало текста! Потому что иначе внимание школьников будет рассеиваться, и чтобы этого избежать — один слайд не должен оставаться перед глазами слишком долго. Не нужно рассказывать о том, из чего состоят молекулы, как они двигаются и какие факторы на это влияют сразу. Лучше всего выносить на слайд буквально одно предложение или цифры, если они есть.

Приводите понятные примеры

Например, те же колебания молекул рассказывать на примере растягивающейся пружинки. Площадь и высоту показывать через понятные величины — например, через названия известных парков и количество этажей в домах. Так, чтобы у одноклассников появлялись понятные им ассоциации, и новый материал усваивался легко.

Делайте короткие строки

Вспомните все рекламные баннеры. В них одну часть занимает картинка, а на второй расположен текст. Потому что всем людям (и детям особенно) неудобно читать длинные полотна издалека. Постарайтесь разбить фразы вместе с ребенком так, чтобы глаза не уставали при чтении. Еще важно: не оставлять на одной строчке предлоги, то есть не писать «Движение молекул основано на…» и переносить оставшуюся часть предложения ниже. Конец каждой строки — пауза в речи.

Вставляйте шутки

Если учитель, конечно, хорошо реагирует на юмор. В больших презентациях важно делать перерывы — это могут быть знакомые одноклассникам ребенка мемы (кстати, их можно использовать как примеры для объяснения сложных тем — это всегда хорошая идея!) или же просто вопросы, которые помогут отвлечься от монолога выступающего и закрепить уже пройденный материал.

Подберите цвета

Причем важно подобрать сочетания под те эмоции, которые потенциально должны быть у одноклассников. Например, исследования говорят, что синий цвет чаще ассоциируется с безопасностью и высокими технологиями. Потому что холодные оттенки рассеиваются по глазу и расслабляют человека. На обработку красного и оранжевого у нас уходит больше энергии — и появляется напряжение. А еще не стоит показывать их часто, потому что глаза быстро устают. Хорошая тактика — выбрать три цвета, один из которых будет основным (спокойный), а два других — дополнительными (более яркие). Подобрать их можно с помощью цветовой модели Пантон или онлайн-программ с генерацией цветовых палитр.

Картинки. Много картинок!

Главное, чтобы визуальное сопровождение не просто занимало часть слайда, а дополняло историю. Потому что картинки — тоже часть сторителлинга, и будет здорово, если ребенок еще в школе научится сочетать их со смыслом текста. И лучше не просто искать их в гугле, а брать на стоках — там выбор намного больше, и шанс найти подходящую выше. Например, можно пользоваться фотобанком Лори или Reshot. Дополнить рассказ можно иконками, которые улучшают восприятие информации и помогают расставлять акценты: их можно выбрать и скачать на сайте Tilda.

Не больше двух шрифтов

Один простой для основного текста и один оригинальный — для заголовков. Причем подбирать их тоже лучше не случайно — а стараться выбирать сочетающиеся пары. Для этого можно использовать нейросеть, которая их генерирует, или загрузить бесплатные оригинальные шрифты на сайте МойОфис. Что важно: шрифты с засечками лучше оставить для акцента. Чем проще буквы в основном тексте — тем легче их читать с последней парты.

Смотрите больше примеров

Во-первых, для вдохновения, а во-вторых, для выбора стиля. Для этого можно открыть Pinterest вбить ключевое слово (например, «биология» или даже «молекулы»), поставить фильтр на презентации и смотреть, как профессионалы визуально обыгрывают нужные ребенку темы. Или посмотреть картинки в нейросети GigaChat и найти визуал, который поможет придумать концепцию. Осторожно: есть риск зависнуть на сайте надолго и так и не дойти до домашки!