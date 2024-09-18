Разработаны рекомендации по кибербезопасности для подростков

Минпросвещения РФ сформировало ряд рекомендаций, которые позволят обезопасить детей и подростков в интернет-пространстве и предостеречь их от рискованных покупок. Об этом сказано на сайте ведомства.

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Так, родителям порекомендовали следить за поисковыми запросами детей и проводить с ними профилактические беседы, а также обсуждать причины проявления заинтересованности в тех или иных товарах, предлагая безопасные альтернативы.

Кроме того, эксперты призвали родителей к необходимости формирования у подростков осознанного отношения к покупкам, к развитию критического мышления из-за обилия рекламы, а также к обеспечению технической защиты.

"Если дети находятся в стрессовом состоянии, необходима комплексная поддержка, в том числе с участием специалистов-психологов", – предупредили в министерстве.

Между тем генпрокурор России Игорь Краснов рассказал о подготовке законопроектов, связанных с ужесточением ответственности за киберпреступления. Он указал, что в Госдуме обсуждается еще один законопроект – о криминализации нелегального оборота баз персональных данных и администрирования теневых площадок для их распространения.

Кража конфиденциальных данных частных лиц стала одним из самых распространенных последствий кибератак, сообщают СМИ. Так, ее доля в I квартале 2024 года выросла до 72%, тогда как за январь – март 2023-го она составляла 59%.