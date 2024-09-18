Почему надо учить дошкольников считать на пальцах

Швейцарские ученые из Университета Лозанны совместно с коллегами из Франции изучили, как счет на пальцах влияет на способности детей дошкольного возраста к математическим вычислениям. Исследование опубликовано в научном журнале Child Development (ChilDev).

© Газета.Ru

Специалисты отметили, что в детских садах и других учреждениях дошкольного образования есть разные взгляды относительно счета на пальцах.

Некоторые педагоги считают, что использование ребенком своей руки для простых арифметических действий говорит о трудностях с математикой, тогда как их коллеги, напротив, связывают этот метод с продвинутым пониманием чисел.

Текущее исследование было направлено на то, чтобы определить, можно ли научить детей, которые не умеют считать на пальцах, делать это и приведет ли это обучение к улучшению арифметических результатов.

Ученые сосредоточились на 328 детях в возрасте от пяти до шести лет, посещающих детские сады. Проект включал предварительное тестирование, 14-дневное обучение и два выпускных задания.

Результаты показали существенное увеличение результатов между предварительным и последующим тестированием для обученных детей, которые изначально не считали на пальцах (с 37% до 77% правильных ответов) по сравнению с контрольной группой (с 40% до 48%).

Ученые предполагают, что поскольку дети, которые используют пальцы для решения математических задач, превосходят тех, кто этого не делает, обучение стратегии счета с помощью пальцев может помочь сократить неравенство среди детей в освоении математики.

Ранее исследователи выяснили, что грудное вскармливание делает детей умнее в долгосрочной перспективе.