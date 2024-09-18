В российских школах создаются классы для детей мигрантов

В России стартует новая инициатива по созданию специальных классов для детей мигрантов, где обучение будет проводиться на их родном языке. Это решение направлено на улучшение образовательного процесса для иностранных граждан, которые сталкиваются с трудностями в изучении русского языка.

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Министерство просвещения России рекомендовало школам ограничить количество детей иностранных граждан в классе до трех человек, чтобы избежать негативного влияния на общий образовательный процесс. Учебные заведения уже начали внедрять эти рекомендации, подчеркивая важность создания комфортной среды для всех учащихся.

Депутат Госдумы Ольга Пилипенко, член комитета по науке и высшему образованию, прокомментировала данное решение. Она отметила, что необходимо не только ограничивать количество иностранных учеников, но и предоставлять им дополнительные возможности для обучения.

«Нужно подумать о том, как обеспечить обучение детям, для которых русский язык не является родным. Это может включать дополнительные уроки и программы дополнительного образования», — заявила Пилипенко в интервью изданию «Дума ТВ».

Она также подчеркнула, что увеличение числа детей мигрантов в классах создает дополнительную нагрузку на учителей. Депутат выразила сомнение в том, что ограничение на количество иностранных учеников будет реализовано на практике, призвав к более комплексному подходу к решению данной проблемы.