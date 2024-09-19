Психолог объяснила, как правильно сообщить ребенку о смерти близкого

Сообщать ребенку о смерти одного из родителей лучше прямым текстом, без метафор из разряда «папа уснул» или «мама ушла», рассказала NEWS.ru психолог Кристина Мизерная. Она добавила, что данный разговор стоит провести в спокойной обстановке.

Говорите с ребенком максимально искренне. Взрослым бывает трудно выразить свои эмоции. Постарайтесь провести разговор в спокойной обстановке, где ваш ребенок сможет выразить свои эмоции без посторонних. Дети разного возраста по-разному воспринимают смерть. Не используйте метафор типа «папа ушел» или «папа заснул», говорите прямо: «Папы больше нет с нами, он умер», — заявила Мизерная.

По ее словам, детям до шести лет нужно объяснять ситуацию простыми словами, без лишних деталей, максимально поддержать их, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Как пояснила специалист, для них выражение наглядности и любви будет важным.

Дети 6–12 лет понимают, что такое смерть. Обсудите чувства и страхи, ответьте на вопросы и дайте возможность выразить свои эмоции. У подростков обычно имеются более глубокие чувства и понимание смерти. Ведите открытый диалог, дайте им возможность выражать свои мысли и чувства, уважая их пространство, — объяснила Мизерная.

Психолог добавила, что ребенку нужно дать возможность выразить свои чувства, задать вопросы и обсудить переживания. По ее словам, иногда простое выслушивание может оказать большое влияние.

Ранее детский психолог Юлия Лебедева посоветовала показать ребенку территорию детского сада, чтобы помочь ему адаптироваться к этому месту. Она завила, что также важно пообщаться с будущими воспитателями.